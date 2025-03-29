倡導社會正義 蔡玟慧律師傑出公益獎學金 7學生獲殊榮

蔡玟慧律師當年無償代理紀欣然命案伸張正義，紀欣然家屬將捐款節餘，設立「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金」，鼓勵年輕學子參與 公益。(本報檔案照，記者丁曙／攝影)

第一屆「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金」頒獎典禮23日在南海岸中華文化中心戶外劇場舉行，獲獎學生表示未來持續從事公益活動，還有得獎人當場宣布要將部分獎學金捐給公益組織，創造更美好社會。

蔡玟慧律師（左六）和評審及受邀貴賓頒獎典禮大合照。（主辦單位提供 ）

首屆「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金」得主共有七位，分別是楊樂賢、王若榛、孟家榆、鄭昕盷、林沛鈺、劉嘉翰和馬飛飛(出國未參加)。當天包括爾灣 聯合學區 教委余凱澤、爾灣市議員劉令淳、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如等嘉賓到場祝賀。

七位獲獎學生劉嘉翰（左起）、馬飛飛 、林沛鈺、孟家榆、王若榛、楊樂賢、鄭昕盷。（主辦單位提供）

2014年7月，南加州大學 （USC）中國留學生紀欣然在返家途中被劫財害命，警方逮捕四名嫌犯。當時加州資深律師蔡玟慧無償代表遠在中國的紀欣然家屬，展開長達五年的法律訴訟，法庭最終裁定嫌犯一級謀殺罪成立，判處終身監禁不得假釋。

獲獎學生、家屬和受邀貴賓在獎台下的大合照。（主辦單位）

在頒獎典禮中，以紀欣然家屬代表和評審身分出席的何俊儒，閱讀欣然父母親筆謝函表示，他們視蔡玟慧律師為恩人，當年因蔡律師無私奉獻，正義才得以伸張，為表達謝意，在南海岸中華文化協會前理事長陳景星建議下，紀欣然家屬將來自社區捐款節餘，設立「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金」，希望鼓勵年輕學子積極參與公益事業，倡導社會正義。他代表紀欣然家屬再次感謝蔡律師的義舉和社區各界的關懷， 也對七名獲獎學生的傑出公益表現讚嘆。

首届「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金頒獎典禮，獲獎學生（前排）和受邀貴賓大合照。（主辦單位提供 ）

蔡玟慧律師在頒獎時感性指出，她很敬佩紀欣然父母走出傷痛，將對孩子的思念化成大愛，透過設立獎學金鼓勵年輕學子從事公益行為。她要特別感謝南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭和全體評審委員宣傳和支持，讓這項獎學金成功頒發，也鼓勵獲獎同學持續推動公益，造福社會。

爾灣聯合學區教委余凱澤指出，處在混沌紛亂年代，從事公益、面對挑戰是培養適應環境能力最好機會，他鼓勵獲獎學生繼續通過公共服務，貢獻社區，改變世界。爾灣市議員劉令淳則肯定紀欣然家屬和蔡玟慧律師，將原本悲劇化作力量，獲獎學生透過公益活動促成公義社會。

評審陳景星指出，這項獎學金是全美少數專門表彰公益和社會正義精神的獎項，凡在洛杉磯和橙縣就讀的華裔高中生或大學生，只要持續有顯著公益行為均可申請，每年甄選五人頒贈獎狀和獎學金2000美元。

首屆獲獎學生公益服務傑出多元，包括跟隨國際醫療團隊到尼泊爾為村民提供衛教服務、在學校創立抗老組織、到老人中心教授長者健康飲食、在社區成立心血管健康工作坊、編寫保健專文、保護長者健康、到墨西哥幫助無住戶者興建房舍、擔任無家可歸者庇護所志工、為弱勢兒童提供免費英文、數學、音樂和電腦輔導，及獲選美國國家代表隊員，到各地中華武術公演宣揚中華文化等。