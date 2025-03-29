南加香港青商會、聖谷童軍俱樂部辦遊艇派對 學習理財

南加州香港商會的青年商會，與西聖蓋博谷童軍俱樂部舉辦遊艇活動。（南加州香港商會）

南加州香港 商會（HKASC）的青年商會 （Young Executive Club）與聖蓋博谷童軍俱樂部（Boys and Girls Club West San Gabriel Valley）27日首次共同主辦「日落游航派對：邁向財務成功」活動。該活動在Fantasea Yachts的遊艇上舉行，吸引企業家、會員及社區青年參與，一同探討財務規畫、投資技巧及置業建議。

Allianz公司贊助了本次活動，其區域副主席Chris Ball先生現身活動，為大家帶來寶貴的財務建議。（南加州香港商會）

Allianz公司贊助本次活動，其區域副主席Chris Ball現身活動，為大家帶來寶貴的財務建議。Chris Ball分享有關理財的多項實用技巧、買樓心得及投資建議，幫助大家在複雜的金融世界中做出明智的決策。尤其是在當前的經濟環境下，他的見解和實用建議為大家帶來許多啟示。

此外，在香港商會行政副總裁Raymond Cheng、Pro Gems和Asiana Cuisine Enterprises的贊助下，來賓享受豐富的壽司美食。San Antonio Winery贊助紅酒等。大家在享用美食佳餚的同時，還與同行業的精英進行深入交流，不僅收穫專業的理財建議，也透過活動拓展個人和商業網絡。

南加 州香港商會成立於1986年，致力促進香港和南加州的商業經濟聯繫，加強企業家、商界領袖及專業人士在美國、亞洲兩地的營商發展機會。商會活動遍及洛杉磯、橙縣及聖地牙哥，包括研討會、講座、交流酒會、週年聚餐晚宴及與政府機構、本地及國際商會組織合辦的各類交流及會員聯繫活動。詳情請瀏覽www.hkasc.org。