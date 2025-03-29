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華埠獎學金每人5000元 高中應屆畢業生4•1至6•15申請

記者楊青／洛杉磯報導
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華埠服務中心2025年獎助學金4月1日開始接受申請，至6月15日截止。今年獎金總額5萬美元，得獎學生每人5000美元。左起為Vicky Wong、Ted Ramirez、張志堅、梅國璋、吳紹榮、鄺之才。（記者楊青／攝影）
華埠服務中心2025年獎助學金4月1日開始接受申請，至6月15日截止。今年獎金總額5萬美元，得獎學生每人5000美元。左起為Vicky Wong、Ted Ramirez、張志堅、梅國璋、吳紹榮、鄺之才。（記者楊青／攝影）

華埠服務中心（CSC）27日宣布，2025年獎助學金從4月1日開始接受申請，凡符合資格的高中應屆畢業生皆可申請，6月15日截止。今年協和醫療中心健康基金會（Pacific Alliance Medical Center Health Foundation）繼續注資，獎金總額5萬美元，每位獲選學生都將獲得5000美元獎金。

CSC青少年中心為優秀學生和努力向學的清寒學生量身定設的獎助學金行之有年，長期由CSC董事會前主席鄺之才（Henry Kwong）和Margaret鄺伉儷、李鐵生（Dr. Tit Li）、黃雅雲（Dr. Nga Wan Wong）醫師伉儷，及CSC董事會前主席朱碧雲（Bee Hsu）共同捐助，並僅限青少年中心學生申請。

今年，協和醫療中心健康基金會為華埠服務中心青少年中心捐贈5萬元，獎學金數字繼續擴大，包括華埠服務中心青少年中心學生和非華埠服務中心青少年中心的學生均可參與，將評出10名獲獎者，每位獎金5000美元。

協和醫療中心健康基金會董事會主席梅國璋醫師、華埠服務中心董事會主席張志堅、前主席鄺之才、總裁暨執行長伍競群、華埠服務中心青少年中心主任Vicky Wong以及蒙特利公園市市長吳紹榮等參加當天新聞發布會。

張志堅表示，優秀學生獎助學金的評選和發放是華埠服務中心每年最重要的活動之一，投資孩子們的學業是最有意義的投資，他特別感謝多年來社會各界人士對華埠服務中心青少年獎學金活動的鼎力支持。

Vicky Wong介紹，華埠服務中心董事會前主席鄺之才五年來連續贊助華埠青少年獎學金，梅國璋醫師繼去年捐助後，今年加大捐助力度。她表示，不少大學有各種各樣的獎助學金申請機會，但很多清寒學生拿到的只是學費補助，他們的生活費和日用開銷對父母和家庭依然是巨大壓力，去年曾有兩位學生告訴她，獲得獎學金對於他們非常重要，因為上大學買新電腦的願望終於可以實現了，獎學金讓他們能夠夢想成真。

鄺之才表示，50多年前他中學畢業時，雖然獲得大學錄取，但非常擔心家裡是否有經濟能力支持，所幸拿到獎學金。他有機會跟華埠服務中心人員認識，瞭解到學生獎助學金很需要捐助，所以積極參與，他太太多年全力支持。

華埠服務中心獎學金申請面向2025年應屆高中畢業生，準備就讀四年制大學，GPA2.5以上，需為美國公民或綠卡持有人，洛杉磯縣居民，需有家庭經濟證明和填寫申請表格，詳情可聯絡[email protected]

華埠 蒙特利公園市 綠卡

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