紀欣然命案 女凶手作案時未成年減刑

南加大中國留學生紀欣然。（本報檔案照）

南加州大學 （USC）中國留學生 紀欣然命案的三名凶手，原先都被判終身監禁，不得假釋。但其中唯一的女凶手格雷洛（Alejandra Guerrero）作案時尚未成年，3月27日被改判15年零八個月。

南加大 留學生紀欣然在2014年7月24日被三人殘忍毆打致死。根據城市新聞網報導，其中一名兇手格雷洛作案時16歲，如今已經26歲。在最近與檢方達成的協定中，格雷洛同意放棄已服刑的三年監禁時間，換取將原來一級謀殺罪降為非預謀故意殺人罪。

當時負責該案的檢察官麥肯尼（John McKinney），如今已是洛杉磯縣檢察官辦公室特別檢察科主任。他說，「我們辦公室同意將該案做這樣的變更。因為在新的加州法律下，這樣的案件將被送返未成年法庭。如果真的發生，本案將有不公正的審判結果。」他說，「我對被告被重新定以更輕的罪名感到失望，但我們要認清現實，如果該案交給青少年法庭審理，極有可能該案將再也無法重回成年人法庭。這種情況下，被告幾乎會被立刻釋放，這樣的風險太高了。」

麥肯尼表示，這樣的結果「離理想太遠」，但「保證了更長的刑期以及被告某種程度應該負的責任。」他表示，他的心與被害人的父母同在，他說紀欣然的父母在他們唯一的孩子被殘忍殺害後表現非常堅強。他們「承受著痛苦以及無止盡的煎熬。」麥肯尼介紹，格雷洛將再服五年刑就會被緩刑釋放。

紀欣然案的兩外兩名罪犯分別為作案時17歲的Alberto Ochoa以及作案時18歲的Andrew Garcia，兩人目前仍在服刑，兩人都被判終身監禁。

本案第四名被告Jonathan Del Carmen，當時19歲，雖然沒有參與殺人，但他在三名被告作案後，開車協助他們逃逸。他對二級謀殺指控不抗辯。