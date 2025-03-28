昔日越戰難童也難保 加州男遭ICE逮捕後失聯

Khanhi與丈夫、女兒的合照。（ABC 7電視台畫面）

住在橙縣芳泉谷（Fountain Valley）的49歲越裔男子2月被移民 官逮捕，並羈押在聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）。男子除了被捕後與妻子通過一次電話，迄今音訊全無，連是否會被驅逐都不知道。

妻子近日求助於洛杉磯ABC電視台。不願透露丈夫全名以免影響他的案件，也只透露名字的Khanhi表示，海關暨移民執法局（ICE ）人員2月間在芳泉谷的住家逮人，她當時人不在，接完小孩後，家裡已經空無一人。

Khanhi說她與先生都是在越戰後來到美國的，當年先生五歲、她才剛一歲，之後Khanhi雖然獲得公民身分，但先生因故不能取得公民身分，一直都有工作許可，只是每年得到聖塔安那（Santa Ana）的ICE分處報到。

民權團體「南加亞美公義促進中心」（Asian Americans Advancing Justice Southern California）的Joseph Navales告訴ABC電視台，許多因為越戰又年來美的人，可能連父母都沒有，在謀生過程中誤觸法網，因此這位先生並非特例，「有些人為求脫身，甚至承認自己沒有犯過的罪」。

雖然他們離開監獄時誤簽了驅逐令或自願離境書，但因為美越間的協議，因此越裔的驅逐令從未實施，因此幼年入境的越南 人長大、結婚生子，依法工作報稅。直到2008年，美越才簽署備忘錄，1995年以前抵美的越裔可以不必離境，但2020年的新版備忘錄又取消此一規定。

在依法辦事下，ICE是可以驅逐這位先生，中心自2月起也經過二、三十起類似通報，越裔集居的小西貢也出現緊張、恐懼的氛圍，許多人都面臨半年後就會被驅逐的命運。