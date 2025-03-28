美機長忘護照折返 華人啼笑皆非

美國聯合航空公司一架從洛杉磯飛往上海的航班，因機長忘帶護照而在空中返航。（美聯航官網圖）

日前美聯航機長忘帶護照 返航的烏龍事件引發熱議，有華人乘客在社交網絡上吐槽機長行為太離譜，將其航班延誤數小時，也有人當作笑話。華人機長丁毓麟表示，第一次聽說有機組人員因為忘帶護照而返航；返航多數是因為機械故障，美聯航竟然同意機長返航取護照匪夷所思，因為航空公司通常都有機組人員忘帶護照的備案處理方式。

根據CNN報導，22日美國聯合航空公司一架從洛杉磯 飛往上海的航班，因機長突然發現自己忘帶護照而在空中返航，導致乘客延誤數小時。UA198航班載有257名乘客和13名機組人員於當天下午1點47分左右從洛杉磯起飛飛往上海，但是在跨太平洋飛行大約兩個小時後，飛機轉向舊金山 國際機場，並在當地時間下午5點後降落。

美國聯合航空事後證實，原因是飛行員忘帶護照，重新安排機組人員於當晚將乘客送至目的地。新航班於當晚8時30分左右離開舊金山，比預定時間晚約六個小時抵達上海。

持有有效證件是美國國務院對國際旅行美國遊客要求清單中的第二項，飛行員也必須遵守這項規定。華人機長丁毓麟表示，美聯航這麼大公司，每天那麼多航班，機組人員忘記帶護照並不是新鮮事，但是他第一次聽說有人因為忘記帶護照請求返航，而公司竟然也會同意，不可思議。通常對於機組人員忘記護照這樣的事件，航空公司都有相應應對程序。機長可通過機上衛星電話聯繫公司，公司通常會通知地勤，地勤可影印其護照給落地國家的海關。這條航線的機長肯定有進出上海的紀錄，也有歷史檔案，現在電腦系統發達，查詢其簽證記錄易如反掌，用護照影印件暫時入關並不是大問題，無需折返。

丁毓麟不解，如果機長是快到上海才發現沒帶護照，難道還要從上海返航？洛杉磯飛上海航程約14小時，飛機只飛行兩小時，加上返航兩小時，四個小時的飛行要放油才能降落，不然會超過降落重量；其次是耽誤了機上旅客的行程。

他說，自己從第一天飛行就很小心保存護照，都會放在同一個地方，出家門或出旅館都會檢查一次。他曾經還幫別的機組人員帶其護照回美國，但沒聽說對方因此折返航班。返航要經過公司同意，不能輕易折返。

因為是飛往上海的航班，機上很多中國旅客，其中一名旅客在網路吐槽說，當時飛機廣播說機長忘記帶護照，需要在舊金山降落，且用中文重複了一遍。好笑的是出發前機組成員一直在說，不持中國護照的外國人請再次確認一下簽證，結果自己機組人員不查。飛機降落在舊金山後，航空公司為每人發了幾十美元的餐券，隨後旅客在機場等了三個小時，加上返航時間，耽誤了大半天時間。

有的乘客表示，本來他從舊金山去洛杉磯轉機飛上海，沒想到飛機又回到舊金山，當廣播裡播放歡迎到舊金山時，機上的人都笑了。