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2華裔宣誓就任喜瑞都市議員 改寫華人參政史

記者王若然／喜瑞都市報導
喜瑞都市首度有兩位華裔市議員同時當選。（喜瑞都市）
喜瑞都市首度有兩位華裔市議員同時當選。（喜瑞都市）

加州喜瑞都市（City of Cerritos）兩名新當選的華裔市議員黃正芬（Jennifer Hong）、謝苗家貞（Sophia Tse）26日晚宣誓就任，逾百位民眾、社團領袖和民選官員到場祝賀。

喜瑞都市議會在26日晚於喜瑞都表演藝鎮術中心（Cerritos Center - Performing Arts Center）舉辦隆重的市議員就職典禮及市長、副市長輪換儀式。新當選的三位市議員：黃正芬、謝苗家貞以及Mark E. Pulido宣誓就職。

黃正芬在好友、聖蓋博市長吳程遠的主持下宣誓就職。謝苗家貞在ABC學區教委會主席Ernie Nishii的主持下宣誓就職。Ernie Nishii表示，他15年前認識了謝苗家貞，15年來目睹了謝苗家貞在學區教委任上，為城市教育事業做出的貢獻。他並相信謝苗家貞就任市議員後，也會持續為城市做出積極貢獻。Mark E. Pulido在加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的主持下宣誓就職。

黃正芬宣誓就職。（喜瑞都市提供）
黃正芬宣誓就職。（喜瑞都市提供）

聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉，亞凱迪亞市市議員王愛琳、美國華人政治聯盟（IAPAC）數位理事，以及福建同鄉會會長葉松春等人也出席了當天的典禮。

當天的議程還有市長、副市長輪換，經五位市議員投票，一致通過由Frank Aurelio Yokoyama擔任市長，Lynda P. Johnson擔任副市長。

今年3月喜瑞都市議會換屆選舉，有三個席位開放，Mark E. Pulido，黃正芬，謝苗家貞分別以第一名、第二名、第三名得票率當選。喜瑞都前市長胡張燕燕表示，在該市歷史上，從未有過一次選舉有兩位華人獲選，創造該市華人參政歷史。

黃正芬（中間）與好友、美國華人政治聯盟前主席葉安利。（葉安利提供）
黃正芬（中間）與好友、美國華人政治聯盟前主席葉安利。（葉安利提供）

喜瑞都 華人 加州

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