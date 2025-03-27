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4月5日春季教育展 黃錦雲籲學子做自己的「推銷員」

記者趙健／洛杉磯報導
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講師黃錦雲擁有超過20年的教育經驗，是文化種子青少年團（ACCA）的創會會長，現任海外青年文化大使河濱分會（FASCA-Riverside)負責人、愛憫文教基金會（ACEA)執行長，以及僑務促進委員。（受訪者）
講師黃錦雲擁有超過20年的教育經驗，是文化種子青少年團（ACCA）的創會會長，現任海外青年文化大使河濱分會（FASCA-Riverside)負責人、愛憫文教基金會（ACEA)執行長，以及僑務促進委員。（受訪者）

在4月5日的世報春季教育展上，擁有超過20年教育經驗的黃錦雲（Amy Huang），將以「海外華人青少年走向主流精英的最後一哩路」為題，探討成為主流精英的可能性，並分享關於母文化認同、自我表達與溝通等重要議題。

黃錦雲曾擔任東區中文學校和核桃孔孟中文學校校長，也曾是南加州中文學校聯合會會長，在華文教育領域經驗豐富。她表示，在多年的教學與觀察中發現，許多華裔學生在對外展示自己時較為薄弱，這可能與華人文化含蓄內斂的特質有關。「但在美國，無論身處哪個行業，都需要做個『推銷員』，才能被看見、被聽見。」

如何幫助孩子提升這種能力？黃錦雲指出，自信的表達與溝通能力是關鍵，讓別人聽懂和理解。她建議，讓孩子站上舞台、參加不同場合的演講與展示、與業界人士交流，都是有效方法。此外，透過角色扮演方式，讓孩子從不同視角思考與表達，也是重要的訓練。而這些能力的培養，應從小開始、循序漸進。正是基於這樣的理念，黃錦雲於十年前創立文化種子青少年團（ACCA），希望幫助更多華裔孩子提升軟實力。

「我們華人子弟，明明英文流利、學術成績優異，為什麼還會被霸凌、被歧視？」 黃錦雲表示，有些家長僅關注如何申請好學校，卻忽略名校只是一張門票，如果無法融入主流，將來進入社會也會面臨挑戰。她強調，真正的優秀應是全面發展，具備領導能力、服務精神，能夠自信表達，並且既熱愛母文化，也熱愛自己的國家。

2025年世報春季教育展將於4月5日（周六）上午10時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦，感興趣的民眾可透過註冊鏈接（https://reurl.cc/4LRRXV）或二維碼報名。

註冊鏈接。（世界日報）
註冊鏈接。（世界日報）

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