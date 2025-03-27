教育專題系列／2024大學先修課程成績 加州全美第6

AP考試成績為3分或更高，可以讓高中學生有機會獲得大學學分、及優先錄取大學名校。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

大學理事會(College Board)3月12日公布了《2024屆AP成績報告》（AP Program Results:Class of 2024 report），有超過120萬名學生在全國公立高中參加了超過430萬人次AP考試。統計顯示，至少一門AP考試取得3分或更高成績的學生比例有所增加；加州 學生平均考分28.2，在全國排名第六。

2024屆AP考試成績報告 資料來源：大學理事會

大學先修課程（Advanced Placement，簡稱AP）讓學業準備充分的學生在高中階段就能參加大學程度的學習，並有機會獲得大學學分、大學先修課程或兩者兼而有之。透過40門學科的AP課程，每門課程都會通過一場具有挑戰性的考試，學生可以學會批判性思考、構建堅實的論點並從多角度看待問題，這些技能為他們進入大學及以後的生活做好準備。

報告強調，78萬6291名學生（佔2024屆高中生的22.6%）在高中期間至少參加一門AP考試並獲得3分或更高的成績，在2014屆學生的比例19.9%。在過去10年中，全國參加AP考試的公立高中畢業生人數，從2014年的32.8%增加到了2024年的35.7%。

大學先修課程計畫負責人帕克(Trevor Packer)說，2024屆畢業生AP考試成績表明，越來越多的學生正在爭取獲得大學學分和高級學分的機會。全國各地的AP教師正在幫助更多學生在實踐環境中學習，獲取關鍵知識，並培養有助於他們在大學和職業生涯中取得成功的專業技能。

高中AP考試成績為3分或更高可以讓學生有機會獲得大學學分、大學課程的高級課程或兩者兼而有之。但有證據表明，獲得1分和2分的AP考生也有可能就讀四年制大學。與學業程度相似但高中時未參加AP考試的學生相比，AP學生更有可能錄取四年制大學。

獲得AP考試2分的學生已經做好了完成大學入門課程的充分準備。與沒有參加AP課程的學業程度相當的大學生相比，獲得2分的AP學生在參加這些大學入門課程時的表現同樣出色。

研究表明，許多高中生沒有為大學程度的數學做好準備，通常需要他們參加補習數學課程。為了應對這些挑戰，大學理事會推出了AP預科微積分課程，以鼓勵更多的學生在上大學前學習預科微積分課程。2023至24年，AP預科微積分課程推出了AP計畫歷史上最大的課程，全球有近18萬5000名考生。該課程在近5000所學校開設，由5600多名教師講授，76%的學生獲得了3分或更高的大學學分。

在AP預科微積分考試的考生中，31%是傳統上代表性不足的學生，27%是第一代大學生。12年級學生參加AP預科微積分考試的群體，包括50％傳統上代表性不足的學生和43％第一代大學生。此外，超過一半（56%）的學生之前沒有參加過AP STEM考試。

基於AP預科微積分等課程的成功，AP計畫正在繼續開發與學生興趣和職業抱負更相關的課程，並讓他們早在高中階段就參與更嚴格的課程。（系列八之七）