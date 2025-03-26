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熱帶地區登革熱猖獗 春假出遊慎防蚊蟲

記者楊青╱洛杉磯報導
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避免感染流行蚊媒病毒。（記者楊青╱攝影）
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避免感染流行蚊媒病毒。（記者楊青╱攝影）

春寒料峭，春假峰期，許多學生和家庭紛紛前往溫暖島嶼和熱帶地區度假，坊間登革熱病例頻發。公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒，春假出國旅行要注意防範蚊蟲叮咬，以免感染流行蚊媒病毒，敗興而歸。

與美西地區大學相比，美東地區許多大學的春假都提早一周。南加州前往達特茅斯學院就讀的大四華生Oliver王表示，按學校傳統，他們大四同學在校最後一年的春假都一同前往多明尼加（Dominican Republic），今年也不例外。但沒想到剛到當地四、五天，好幾位同學就出現嚴重高燒、頭疼，一些同學身體劇痛，最終不得不提前打道回府，本來從當地直接轉往巴黎繼續春假第二周的旅行計畫，也被迫改變行程，回到美國休整。

無獨有偶，巴沙迪那林先生夫婦在墨西哥一個小島上的分時度假（Timeshare）公寓，今年特別邀請好友正在讀大學的兒子和同學前往過春假，本來兩周的假期，沒想到剛剛落腳沒幾天，就在電話中得知兩個孩子突然發燒，天天躺在家中養病。

聯邦疾病防治中心（CDC）近日特別發布通告，提醒出國旅人注意中南美洲地區和加勒比海登革熱病例再度猖獗，該種由蚊媒病毒引起的疾病，繼2024年影響全球超過1300萬人後，今年繼續逞凶。

「發燒華氏102度，全身好痛，痛到骨頭的感覺」，目前還在墨西哥的韓同學表示，他剛開始只是感覺頭有點痛，半天後整個頭感到要炸裂一樣。他說，去年寒假曾前往日本，結果最後三天突然感冒，也是渾身疼痛，但現在的疼痛比日本還厲害。

CDC表示，登革熱會引起發燒並導致嚴重的身體疼痛，也稱為「斷骨熱」。症狀通常持續兩至七天，大多數人約一周後好轉，但約20分之一的人會患上嚴重登革熱，出現出血和休克，一旦緊急情況出現，需立即住院治療。

CDC提醒，奧羅普切病毒（Oropouche Fever）目前也在南美洲的大部分地區及中美洲和加勒比地區的部分地區逞凶，並開始出現在以往從未出現的地區，例如古巴。這種由蠓等較小昆蟲和某些類型的蚊子傳播病毒引起的疾病，同樣會導致發燒、頭痛或身體疼痛，部分感染者甚至因此患上腦膜炎、腦炎，需特別小心。所以，春假到昆蟲較多地區建議穿寬鬆長袖襯衫和褲子，預訂有空調或防蟲紗窗的住宿，攜帶驅蚊劑也很必要。

柯汶那家庭全科醫師Jar黃表示，每年春假到暑假各種疾病都很猖獗，無論走到哪裡，無論是乘坐飛機、火車還是汽車，都有生病風險，尤其是各種感冒、咳嗽、流感，呼吸道病毒感染和胃腸道病毒。因旅行時頻繁近距離接觸複雜人群，細菌和病毒交叉傳播風險極高，所以一定記得勤洗手，使用洗手液消毒。他表示，雖然新冠疫情已經過去，但很多人對病毒的抵抗力還有待考驗，所以建議在人群密集地區，使用口罩保護自己。

陽春三月，迎來春假峰期。（記者楊青╱攝影）
陽春三月，迎來春假峰期。（記者楊青╱攝影）
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避...
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避免感染流行蚊媒病毒。（記者楊青╱攝影）
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避...
公共衛生部門和華裔醫師均特別提醒民眾，春假前往島嶼和密林旅行注意防範蚊蟲叮咬，避免感染流行蚊媒病毒。（記者楊青╱攝影）

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