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教育專題系列／加州法院裁決 阻教育部裁員 維持教師培訓

記者丁曙／洛杉磯報導
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洛杉磯聯合學區實施電腦教學，孩子們需要教師指導 。（檔案照，記者丁曙／攝影）
洛杉磯聯合學區實施電腦教學，孩子們需要教師指導 。（檔案照，記者丁曙／攝影）

川普政府矢言廢除教育部，上任以來動作頻頻，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）聯合多州檢察長，針對教育部大規模裁員及終止K-12教師培訓課程撥款，分別提起訴訟。首戰告捷，聯邦法院裁決阻止教育部中斷教師培訓課程經費，並叫停大規模裁員，讓教育體系暫時鬆口氣。

加州檢察長邦塔起訴教育部終止k-12教師培訓撥款。（加州檢察長辦公室）
加州檢察長邦塔起訴教育部終止k-12教師培訓撥款。（加州檢察長辦公室）

3月13日邦塔和多州檢察長聯盟提起訴訟，質疑教育部非法大規模解雇近50%員工。此次解雇是落實總統撤銷教育部指令的重要一步，但嚴重損害教育部履行關鍵職責的能力。檢察長聯盟辯稱，川普政府不能廢除教育部，也不能透過大規模解雇員工或其他方式，破壞或推翻屬於其職權範圍的法定職能和計畫。

教育部長麥馬洪（Linda McMahon）表示，她的職責就是最終關閉教育部。（...
教育部長麥馬洪（Linda McMahon）表示，她的職責就是最終關閉教育部。（美聯社）

邦塔表示，川普政府忽視教育部在確保我們孩子的健康、安全和教育方面發揮的寶貴作用──管理幫助低收入家庭兒童的計畫、提供職業培訓、執行反歧視法，以及教育系統眾多的其他基本職責。從內部解散教育部，將帶來災難性的後果。訴訟還主張，教育部長麥馬洪（Linda McMahon）「無權取消或擾亂法律規定的職能，也不能將教育部的責任轉移至其他未經授權的機構」。

教育部負責管理1兆6000億美元大學貸款、執行校園民權法，並為有需要的地區提供聯邦資金。裁員若付諸實行，教育部員工將從川普1月上任時的4133人減為2183人。

稍早於3月初，邦塔聯合其他七個州的檢察長，敦促法院阻止川普政府非法終止K-12教師預備課程撥款。3月10日麻州聯邦地區法院做出裁決，暫時阻止川普政府終止K-12教師培訓補助金的行為，各州也正在尋求初步禁令。

邦塔表示，川普政府魯莽且非法地終止對加州及全國範圍內的K-12教師培訓項目頒發的、有義務支付的補助金，完全不考慮為此付出代價的教師和學生。其中包括加州各大學和學院計劃從現在到9月使用的800萬美元，以確保我們的學校在秋季擁有所需的教師。這項決定是一個至關重要的早期勝利，以確保這些補助金繼續流動，我們的孩子得到他們應有的熱情、合格、優秀的教師。

針對川普政府大規模裁員，兩名聯邦法官都認定，川普政府在大規模解雇員工時沒有遵循適當的法律程序。3月18日川普政府已採取措施，讓2萬多名在縮減聯邦政府規模的過程中被解雇的試用期員工復職。

加州聯邦地區法官William Alsup 3月中旬裁定，川普政府解雇六個聯邦部會試用期員工的行為不合法，並下令恢復這些被解雇人員的職務。川普政府請求上訴法院下令暫緩執行這項裁決，但被聯邦第九巡迴上訴法院於3月17日駁回，在上訴期間仍維持下級法院的裁決。（系列八之六）

教育部 川普 加州

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