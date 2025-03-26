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聖伯納汀諾縣赫斯佩里亞市高鐵造鎮 5月迎來首批居民

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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銀木社區首批18間展示屋向公眾開放。（社區官網）
銀木社區首批18間展示屋向公眾開放。（社區官網）

加州聖伯納汀諾縣赫斯佩里亞市（Hesperia）正在成為內陸地區一個令人矚目城市。最近，市區銀木大型房產開發項目（Silverwood Home Project），計畫建設超過1萬5000個單位住宅，推出18間精品展示屋並舉行開幕儀式。該市作為拉斯維加斯至南加主要高鐵車站之一，高鐵交通使得這座城市更具吸引力，並帶動城市各項開發建設。

銀木社區中心示意圖。（社區官網）
銀木社區中心示意圖。（社區官網）

銀木大型房產開發項目是赫斯佩里亞市建市以來推動的最大規模整體規畫社區，目的為當地居民提供現代化的住宅選擇，並成為內陸帝國高地沙漠地區及莫哈維河谷（Mojave River Valley）的一個全新生活中心。該項目自2021年12月開工，預計分九個階段，持續開發15至20年，最終完成的社區將擁有近1萬5633個住宅單元。住宅的價格從40萬美元起，提供多樣化的戶型設計。

高鐵車站設立在赫斯佩里亞市，對促進城市吸引力有積極作用。（BulletTrain...
高鐵車站設立在赫斯佩里亞市，對促進城市吸引力有積極作用。（BulletTrains USA.com截圖）

銀木社區位於銀木湖（Silverwood Lake）與Ranchero Road之間，社區提供近20種適合多代同堂的戶型設計，其中包括單層與雙層住宅，並提供三至六間臥室及兩至三車位車庫等配置。另有部分住宅設有側院房車與休閒設備停車空間、日光房、以及後院小屋等特色，為家庭提供更多生活空間。

社區規劃看板。（社區官網）
社區規劃看板。（社區官網）

當地市府官員表示，計畫5月至6月迎來社區第一批居民進駐。銀木社區不僅是聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的瑰寶，更可成為全加州的標竿社區。該社區將不僅為當地居民帶來更多住房選擇，也將提升整個地區的生活品質，成為其他社區學習的榜樣。這裡會成為讓家庭建立生活、創造回憶的地方，無論是剛迎來新生兒的家庭，還是準備退休的人們，這裡都適合各個世代居民。

據市府資料，銀木社區第一期開發位於社區北部，包含近2100個住宅單元，涵蓋獨立住宅、聯排別墅與公寓。社區整個項目將分九個階段持續建設，預計將在15至20年內完成。最終社區將擁有9366英畝土地，並提供約1萬5633個住宅單元，預計將成為高沙漠地區（High Desert）的重要生活和工作中心。

此外，拉斯維加斯至南加州高速鐵路（Brightline West）在赫斯佩里亞設立一個主要車站，對銀木住宅開發項目產生重大積極影響。高鐵會改善赫斯佩里亞與南加州其他主要城市之間交通連接，使得銀木社區成為一個更具吸引力的居住地，特別是對那些希望享有更低生活成本、同時又能輕鬆通達主要城市的人群。

隨著高速鐵路的設立，赫斯佩里亞的交通將變得更加便利，這不僅提升了當地房地產吸引力，還為地方經濟注入新的動能。有關銀木社區資訊，可上網silverwoodcalifornia.com查詢。

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