洛縣遊民人數2.9萬 連2年下降 幅度達11%

洛縣遊民人數連續兩年下降，但LAHSA仍面臨審計報告質疑數據與財務管理問題。（取材自ABC7電視台）

根據ABC 7電視台報導，洛杉磯 縣遊民 人數連續第二年下降，從2024年的3萬2655人，減至2萬9053人，降幅11%。洛杉磯無家可歸服務管理局（LAHSA）公布的2025年「遊民調查」顯示，遊民狀況有所改善，但仍面臨審計報告質疑。

LAHSA執行長凱勒姆（Va Lecia Adams Kellum）在兩年前接任，那時洛縣 遊民人數已連續六年上升。根據最新初步統計，凱勒姆任職兩年來，遊民人數持續下降，顯示多方合作成效，也反映緊急狀態令與政策介入發揮作用。洛縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）表示，審計結果顯示，現行遊民服務系統仍有改善空間，並建議成立縣級部門，以整合並強化管理。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）則支持市府與縣府繼續在LAHSA架構內運作，認為透過合作，可更有效改善遊民服務。

此次統計涵蓋洛杉磯縣，但不包括格蘭岱（Glendale）、長堤市（Long Beach）和巴沙迪那（Pasadena），專家指出，這些數據屬初步統計，僅反映實際計數，研究人員將在後續分析中應用統計乘數，最終估算的遊民總數可能調整。與此同時，LAHSA近期審計報告指出，該機構在遊民計畫的數據管理與財務追蹤方面，仍有不足。凱勒姆回應，審計範圍涵蓋2017年至今，她上任後已展開內部審查，並推動財務、數據及合約部門改革，以提升管理效率。