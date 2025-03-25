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味覺大師節 改為野火遊民募款晚宴

記者張宏／洛杉磯報導
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味覺大師節訂4月6日在玫瑰碗推出「慷慨餐盤，為聯合車站遊民服務提供福利」的慈善晚宴。（主辦方提供）
味覺大師節訂4月6日在玫瑰碗推出「慷慨餐盤，為聯合車站遊民服務提供福利」的慈善晚宴。（主辦方提供）

洛杉磯野火影響，原定在巴沙迪那（Pasadena）玫瑰碗（RoseBowl）舉辦的戶外奢華美食和飲料嘉年華，第八屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2025）推遲舉辦，訂4月6日在玫瑰碗推出「慷慨餐盤，為聯合車站遊民服務提供福利」的慈善晚宴。

這是僅限一晚的頂級用餐體驗，由洛杉磯最著名烹飪大師製作的五道菜品菜單，伴隨酒類專家精心挑選的烈酒、雞尾酒、葡萄酒、啤酒和非酒精飲料，還有洛杉磯本地甜點大師精心製作的美味甜點。屆時有400嘉賓和贊助商參加，晚宴前將舉辦雞尾酒會。

雖然慈善晚宴活動取代第八屆年度味覺大師節，但其使命保持不變，依然是通過烹飪藝術回饋有需要的人。活動全部收益將直接捐獻給聯合車站游民服務中心（Union Station Homeless Services），用於支持他們的重要項目及支持受伊頓野火影響社區的重建工作。數年來味覺大師節已籌集近300萬美元，幫助無數家庭和個人找到安居之所。聯合車站游民服務中心在為游民提供永久住房方面擁有97%成功率，證明他們致力長期解決游民問題的承諾。

活動詳情可登錄https://mastersoftastela.com/generousplates/

洛杉磯 玫瑰碗 遊民

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