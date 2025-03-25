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南加內陸再添美食廣場 台灣小吃進駐雷德蘭公共市場

記者啟鉻／雷德蘭報導
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內陸再添一家美式廣場Redlands Public Market 。（記者啟鉻／攝影）
內陸再添一家美式廣場Redlands Public Market 。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸再添美食廣場，雷德蘭市（Redlands）的「雷德蘭公共市場」(Redlands Public Market，RPM)，經歷近十年開發，日前正式開放。RPM有多家美食餐廳進駐，還可嘗到台灣美食料理；這裡不僅是品嘗美食好去處，更是適合聚會、交流的空間。

RPM美食廣場裡台灣料理餐廳「舅舅的廚房」（記者啟鉻／攝影）
RPM美食廣場裡台灣料理餐廳「舅舅的廚房」（記者啟鉻／攝影）

影音來源：記者啟鉻

RPM的餐飲品牌涵蓋多種風味，除經典美食外，還有創新融合餐飲選擇。市場獨立經營、主廚主導的商家，包括來自南加的Take Your Seat餐廳，這家早午餐店以美式經典搭配東南亞風味為特色，提供日式舒芙蕾鬆餅搭牛排和炒蛋的創意料理。此外，市場內還有來自台灣的「舅舅的廚房」（JoJo's Kitchen），這家台灣美食餐廳在南加其他地方也有分店，提供台灣傳統特色小吃。美食廣場還有結合印度與墨西哥風味的TacoTwist等餐廳。

美食廣場吸引不少顧客。（記者啟鉻／攝影）
美食廣場吸引不少顧客。（記者啟鉻／攝影）

其他餐飲品牌，還包括提供手工香腸及各式燒烤的Nava Sausage Co.，以及提供燒烤肉品與乾式熟成肉類的Cornerstone BBQ，還有中東風味的燒烤、沙威瑪（Shawarma）與新鮮沙拉的Fufu's Mideast Grill等，以及冰品、咖啡、啤酒，都為顧客提供獨特的美食飲品體驗。

RPM位雷德蘭市中心，坐落在歷史悠久的早期包裝廠內，融合傳統風情與現代美食。據資料，美食廣場起源可追溯到當地一位農民奈特（Bob Knight）的願景。約九年前，他首次向開發商介紹這座早期包裝廠，並提議將其改造成美食廣場和本地農產品配送中心。經過多年努力，特別是通過嚴格的歷史保護審查和獲得聯邦歷史稅收抵免後，這一構想終於實現。然而，受疫情影響，原定2020年開工的計畫，被迫推遲兩年多。

雷德蘭RPM美食廣場攤商一覽表 資料來源：RPM
雷德蘭RPM美食廣場攤商一覽表 資料來源：RPM

在設計過程中，開發商汲取開發過克萊蒙包裝廠（Claremont Packing House）、河濱美食廳（Riverside Food Lab）及內陸多家美食廣場項目的經驗，創建既有歷史感，又充滿現代創新空間。

雷德蘭市RPM地址330 3rd St, Redlands, CA 92374。

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