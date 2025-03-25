教育專題系列／學區華人理事、教委：竭力保護學生利益

羅蘭學區教委陳正治。（受訪者提供）

川普 再次入主白宮後，頒布多項改革措施，對教育界也造成衝擊，比如取消學校「多元平等包容」(DEI)、停撥聯邦教育經費等新政。對於南加聖谷華人 學生較多的社區學院及公立學區 ，如何採取應對策略，華人理事及教委各抒己見。他們表示，雖然目前存在諸多不確定性，但學區及社區學院都會竭盡全力堅持保護學生利益。

羅蘭學區教委會副主席陳正治(Cary C. Chen)指出，由於川普政府停撥教育經費的政策在執行上受到聯邦法官的阻力，許多項目受令暫停執行，目前雖對於學區運作沒有立即影響，但學區針對局勢變化已在作充分準備，需隨時應變。聯邦法官日前對除了特殊教育、英語教育等範圍教師訓練的經費也做出暫停禁撥的命令。

Mt. SAC華裔理事陳介飛。（受訪者提供）

聖安東尼山社區學院(Mt. SAC)校董會理事陳介飛(Jay Chen)表示，不久前到華盛頓特區，遊說國會議員繼續支持社區學院。令人沮喪的是，共和黨議員私下表示他們不認同川普的政策，卻因為害怕而不敢公開反對他對移民和高等教育的攻擊。我們必須共同要求國會承擔責任並採取行動。

他強調，Mt.SAC正在積極關注川普政府發布的行政命令，值得慶幸的是，許多命令因為過度擴權且範圍過廣，而被聯邦法官阻止。他表示，將始終遵守聯邦和州法律，並與律師及社區學院協會保持聯繫，以確保能夠妥善應對並保護所有學生。

哈岡學區教委郭志。（受訪者提供）

哈岡學區教委會副主席郭志(Gino Kwok)也表示，任何變更將於10月1日生效，這是美國聯邦新財政年度的開始。在當前政府明確表達要廢除聯邦教育部的目標下，所有公立學區都面臨極大不確定性。目前，聯邦教育部已有一半員工被裁撤。哈岡學區每年要獲得2000萬美元至3000萬美元的經費資助，以支持學區K-12年級及成人學生。他對於未來能否滿足學生和家庭的需求學區深感憂慮，但學區將竭盡所能來保護學生及維持教學品質。(系列八之五)