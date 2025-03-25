聯邦資金不確定 南加大凍結招聘

南加大宣布削減成本措施，以應對來自聯邦資金不確定性所引發的財政挑戰。(KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，南加大 （USC）24日宣布一系列削減成本措施，以應對來自聯邦資金不確定性所引發的財政挑戰。此消息是在川普（Trump）政府威脅取消與公私立大學簽訂的聯邦合同後傳出。

在給教職員工的通知中，校方官員概述旨在保護南加大學術使命和長期財務可持續性的步驟。這些措施包括永久性的預算削減、採購控制、減緩資本資出速度，及限制教職員工招聘等。通知中指出，「雖然大學每一位成員都為我們緩解和減少結構性赤字所取得的實質性進展做出貢獻，但最近的情勢發展要求我們採取額外措施，以增加我們財務韌性。」

南加大在2024財年約獲得13億5000萬美元聯邦資金，其中包括6億5000萬美元的學生財務援助和5億6900萬美元研究經費，這些資金對學校至關重要。然而，這些資金的未來，及其醫療系統從聯邦醫療保險 計畫（Medicare）、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫 （Medicaid）和加州醫療補助計畫（Medi-Cal）獲得支付的費用仍存在不確定性。

此外，學校也將取消最初因應新冠肺炎（COVID-19）疫情而設立的延長寒假政策，並建議員工相應地規畫自己的假期。通知指出，「我們仍樂觀地認為，這些措施不僅能讓我們度過當前難關，且還能替大學在未來幾代人中立於更加穩固的基礎上。」