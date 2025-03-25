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23andMe聲請破產 消費者有權要求銷毀基因數據

記者徐蓓蓓/綜合報導
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矽谷基因技術公司23andMe聲請破產 。（電視新聞截圖）
矽谷基因技術公司23andMe聲請破產 。（電視新聞截圖）

據美聯社24日上午報導，矽谷基因技術公司「23andMe」已正式聲請破產，聯合創始人和執行長沃西基（Anne Wojcicki）宣布辭職。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前發布消費者警示，提醒23andMe的客戶，該公司正面臨財務困境，並強調加州消費者有權要求刪除其基因數據，以保護個人隱私。

23andMe是一家專門提供基因測試和分析的公司，透過消費者提供的唾液樣本，解析基因信息並提供健康與家族血統相關的數據。然而，該公司近期在證券文件中承認其財務狀況不佳，甚至對於能否持續經營表示懷疑。

由於23andMe存有大量消費者的敏感基因信息，邦塔特別提醒加州居民，他們有權根據基因信息隱私法案（GIPA）和加州消費者隱私法案（CCPA），要求公司刪除其基因數據，甚至銷毀任何儲存的基因樣本。

「加州擁有強大的隱私保護法，讓消費者能夠掌控自己的基因數據，並要求企業刪除這些數據，」邦塔說，「鑑於23andMe目前面臨的財務困境，我建議消費者考慮行使這些權利，要求23andMe刪除數據並銷毀其擁有的所有基因樣本。」

根據邦塔提供的信息，消費者可以依照以下步驟刪除其23andMe帳戶和基因數據：

登入23andMe官方網站並進入帳戶「設定」頁面。

滾動至頁面底部，找到「23andMe數據」區塊，點擊「查看」。

若想保留個人基因數據，應先選擇下載保存。

找到「刪除數據」選項並點擊「永久刪除數據」。

確認刪除請求，隨後將收到來自23andMe的電子郵件，點擊郵件內的連結以完成刪除程序。

若消費者在先前的設定中選擇允許23andMe存儲其唾液樣本，也可以透過帳戶設定更改偏好，要求公司銷毀這些樣本。此外，若曾授權23andMe或第三方機構使用個人基因數據進行研究，消費者也可以透過「研究與產品授權」（Research and Product Consents）選項撤回同意。

加州 矽谷

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