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占地4.5英畝 蘋果串流影視園區動工

記者趙健／綜合報導
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新園區設計效果圖。(設計公司Gensler)
新園區設計效果圖。(設計公司Gensler)

蘋果公司（Apple）籌備多年的影視園區Crossings Campus近日正式開工，該園區占地4.5英畝，將成為集辦公與內容製作為一體的空間，位於庫爾富市（Culver City）與洛杉磯市交界處。建成後，該園區將使蘋果公司目前在洛杉磯的串流服務業務規模擴大一倍。

據真實交易（TRD）報導，為建設新園區，蘋果公司2020年斥資1億6200萬美元，購買位於庫爾富市的五棟相鄰辦公樓和倉庫，隨後啟動項目申請與審批流程。園區建設分兩個階段進行，首先完成洛杉磯市區的建築，然後再建設位於庫爾富市的第二棟建築。

該項目位於Venice Boulevard 8888號，總面積達53萬6000平方英尺，涵蓋辦公與製作空間，並配備可容納1200輛汽車的地下停車場。園區設計由Gensler操刀，建築為四至五層結構，設有露台，並在臨街入口處設置非商業用途的接駁車下車點。此外，園區內規劃總計5萬8000平方呎的開放空間，包括一座大型中央庭院，以及沿Venice Boulevard和National Boulevard打造的全新景觀長廊。

新園區毗鄰蘋果公司目前租用的辦公大樓，位National Boulevard 8777號。該大樓現為蘋果內容業務總部，負責Apple TV+串流服務的電影與電視節目製作。

蘋果近日宣布，未來四年內計劃在加州、德州等地投資5000億美元，以支持人工智慧、矽片工程及專業技能發展等相關計畫。除Apple TV+、Apple Music及其他相關業務外，蘋果此前還表示，預計到2026年，洛杉磯員工人數將增至3000多人。

蘋果新園區進一步鞏固了庫爾富市作為科技與娛樂產業樞紐的地位。就在街道對面，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）已在價值3億5000萬美元的Ivy Station綜合大樓租下24萬平方呎的辦公空間，而亞馬遜則在庫爾富影城綜合大樓及鄰近的Culver Steps開發區占據約60萬平方呎的空間。

新園區設計效果圖。(設計公司Gensler)
新園區設計效果圖。(設計公司Gensler)

洛杉磯 Boulevard Apple

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