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拉斯維加斯服務社區新形式 租借奶奶興起

記者啟鉻／拉斯維加斯報導
賭城社區創新服務「租借奶奶」。（Rent A Grandma官網截圖）
賭城社區創新服務「租借奶奶」。（Rent A Grandma官網截圖）

賭城拉斯維加斯（Las Vegas）有一家社區服務企業「租借奶奶」（Rent A Grandma）。這項創新服務，不僅為家庭提供貼心幫助，也為長者創造經驗與愛心發揮的空間。

據KTLA電視台報導，在繁忙的現代生活中，尋找可靠家務幫手或招呼人員，往往是一大挑戰。拉斯維加斯的社區服務商家「租借奶奶」為此應運而生，提供保姆、居家護理、烹飪及家務協助等多元服務，並聘用有豐富人生經驗的長者，來幫助有需要的家庭。

這是一家特許經營店，2025年2月開業，創辦人兼執行長梅耶（Dianne Mayor）是負責人。梅耶在第一個孫女出生後，親身體會到社區對此類服務的需求，因此成為產後陪護和新生兒護理專家。如今擁有16年照護的她，更確信「租借奶奶」能夠為許多家庭帶來幫助。

梅耶表示，當客戶打來詢問租借奶奶時，會根據他們的住址和所需工作時數，為他們匹配最適合的奶奶。她舉例，「有客戶特別尋找能夠準備日常料理的奶奶，我們能滿足各種需求。」

布蘭登（Magdalena Brandon）就是在這樣的理念下，加入「租借奶奶」行列。當她的生意進入淡季時，她決定利用空閒時間貢獻社會，並且享受這項工作帶來的靈活性與多樣性。

布蘭登說，「我總是喜歡尋找不同的方式來做事，」無論是幫忙採買日用品，還是陪伴他人前往醫院，她都樂在其中。她回憶，曾陪伴99歲的安養院長者共進午餐，從對方口中聆聽韓戰歷史故事，讓她感受到工作帶來的價值與滿足。

「租借奶奶」自開業以來，已經有25位奶奶與五位爺爺加入，他們皆須通過背景調查並接受心肺復甦術訓練，確保能夠為家庭提供安全、可靠的服務。

梅耶進一步表示，服務價格因需求而異，大多數服務的費用約為每小時25美元，這也是受僱的爺爺奶奶所獲得的報酬。

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