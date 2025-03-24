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弟弟可能是兒子 賭城27歲男曝母親性侵

拉斯維加斯訊
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一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，如今他擔心年僅15歲的弟弟可能是自己的親生兒子。（8 News Now）
一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，如今他擔心年僅15歲的弟弟可能是自己的親生兒子。（8 News Now）

一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，並自2015年起出庭指證，促使母親認罪。如今該男子擔心，年僅15歲的弟弟，實際上是他的親生兒子。

根據Las Vegas Review Journal和8 News Now電台報導，在2015年的一份證詞中，現年27歲的紀佛德（Logan Gifford）講述母親多琳 (Doreene Gifford) 如何在他10歲時，開始對他進行性侵犯。他指出，母親不僅讓他在童年時接觸毒品，還在與父親共用的臥室內播放色情影片，並性侵他。紀佛德還表示，由於母親的惡行，他從小被迫擔負起照顧弟妹責任，其中包括這名現年15歲，可能是他兒子的弟弟。這名未公開身分的青少年存在認知障礙，而近親生育後代，本就面臨較高遺傳疾病風險。

紀佛德在接受採訪時指出，弟弟可能是在2008年底的一次性侵事件中受孕，且從生物學角度來看完全可能。他說︰「看看我被迫收拾的殘局，這些都不是我要求的。」紀佛德表示，他有義務為弟弟查明真相。紀佛德透露，最初是由治療師提出弟弟可能是親生骨肉的假設。目前紀佛德正透過法院申請親子鑑定，試圖理清血緣關係。其律師特雷芬格（Timothy Treffinger）指出，母親雖否認紀佛德是「弟弟」的生父，但同意進行DNA檢測。

母親多琳當年被起訴後，對「企圖性侵」與「企圖猥褻兒童」兩項罪名採用阿爾福德認罪（Alford plea），即被告認為自己無罪，但承認檢方提供的證據如果開展庭審，很可能會導致有罪判決。多琳的辯護律師在量刑備忘錄中，指控紀佛德「對母親懷有敵意」，且證詞存在矛盾。同時強調多琳成長於父母吸毒入獄、寄養家庭虐待、婚姻暴力與自身冰毒成癮的惡性循環中。

現階段紀佛德的弟弟每月領取殘障補助，並與獲得臨時監護權的紀佛德同住。此前弟弟與父親西奧多（Theodore）生活至今年1月。律師說明親子鑑定存在技術困難，因無論紀佛德是否為生父，兩兄弟都會攜帶西奧多的DNA特徵。若證實血緣關係，案件將轉為監護權訴訟；反之則維持現有監護程序。

「承認弟弟可能是性侵產物，對男性倖存者而言極其痛苦。」紀佛德說，「但既成事實無法改變，弟弟有權獲得安適的成長環境。」多琳去年7月假釋出獄後，因違反「禁止接觸受害者」條款於今年1月再度被捕，預計在4月舉行假釋聽證會。

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