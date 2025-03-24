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洛華埠金龍大遊行數千人共襄盛舉 余建宏任榮譽大禮官

記者張庭瑜／洛杉磯報導
舞龍舞獅氣勢磅礴，鑼鼓喧天，為現場增添濃濃年味。（記者張庭瑜／攝影）
舞龍舞獅氣勢磅礴，鑼鼓喧天，為現場增添濃濃年味。（記者張庭瑜／攝影）

由羅省中華總商會主辦的第126屆金龍大遊行，22日下午在洛杉磯華埠熱鬧登場，吸引數千民眾共襄盛舉。

許多民眾一邊欣賞遊行隊伍，一邊拿出手機拍照錄影，捕捉精彩畫面。（記者張庭瑜／攝影...
許多民眾一邊欣賞遊行隊伍，一邊拿出手機拍照錄影，捕捉精彩畫面。（記者張庭瑜／攝影）
霍夫曼也在遊行現場向民眾親切揮手，展現親民形象。（記者張庭瑜／攝影）
霍夫曼也在遊行現場向民眾親切揮手，展現親民形象。（記者張庭瑜／攝影）

活動由洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）官方攝影師及美國職棒大聯盟（MLB）首位華裔攝影師蘇胡（Jon SooHoo）擔任大禮官，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）及多位政要到場致意。

華埠小姐與后冠成員身著旗袍，儀態大方，沿途向民眾揮手致意，贏得陣陣掌聲。（記者張...
華埠小姐與后冠成員身著旗袍，儀態大方，沿途向民眾揮手致意，贏得陣陣掌聲。（記者張庭瑜／攝影）
許多民眾中午便攜家帶眷前來卡位，孩子們興奮期待。（記者張庭瑜／攝影）
許多民眾中午便攜家帶眷前來卡位，孩子們興奮期待。（記者張庭瑜／攝影）

影音：記者張庭瑜/拍攝

本屆遊行邀請三位榮譽大禮官共同參與，包括資深亞裔演員楊奇恩（Keone Young）、洛杉磯市警察局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）與華裔消防員余建宏（Chien Yu）。其中，余建宏在年初伊頓山火中奮勇救災，卻不幸失去家園與孩子就讀的學校。趙美心在致詞中說：「他先安置家人，隨後衝回火場救火。他的無私與堅毅，是社區的驕傲。」

華埠小姐所到之處吸引民眾目光，許多人爭相合影留念，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝...
華埠小姐所到之處吸引民眾目光，許多人爭相合影留念，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）
現場裝飾別出心裁，蛇型的燈飾吸引不少目光，造型生動、十分討喜。（記者張庭瑜／攝影...
現場裝飾別出心裁，蛇型的燈飾吸引不少目光，造型生動、十分討喜。（記者張庭瑜／攝影）

總商會主席莊佩源表示，自1988年投入會務以來，他深刻體會「溝通與尊重」對促進族群和諧的重要性。他指出，不論背景與膚色，唯有彼此尊重、合作共融，才能打造團結、有希望的社會，「這場遊行，就是希望讓不同族裔同行、讓社區更緊密。」

中午氣溫炎熱，但現場湧入大量觀眾，許多家長為孩子穿上漢服，提前卡位欣賞遊行；不少人撐傘遮陽、攜帶折椅與飲水用品，展現對傳統文化的熱情與堅持。

南加州台灣會館與台美小姐組隊參與遊行，展現台美社區的文化活力與凝聚力。（記者張庭...
南加州台灣會館與台美小姐組隊參與遊行，展現台美社區的文化活力與凝聚力。（記者張庭瑜／攝影）
南加州台灣會館也組隊參與，展現台美社區對傳統文化的重視與支持。（記者張庭瑜／攝影...
南加州台灣會館也組隊參與，展現台美社區對傳統文化的重視與支持。（記者張庭瑜／攝影）

遊行隊伍內容豐富，除舞龍舞獅、旗隊與各校表演外，南加州台灣會館、台美小姐團隊亦熱情參與，展現台美社區的文化活力。今年新選出的華埠皇后及公主成員首次亮相，身著旗袍、儀態大方，沿途吸引觀眾目光與掌聲，展現新世代華裔女性的自信與親善形象。 

中午天氣炎熱，民眾熱情不減。（記者張庭瑜／攝影）
中午天氣炎熱，民眾熱情不減。（記者張庭瑜／攝影）
（左起）盧納、莊佩源與霍夫曼同框合影。（記者張庭瑜／攝影）
（左起）盧納、莊佩源與霍夫曼同框合影。（記者張庭瑜／攝影）

市議會、政府與社區組織也聯合頒發感謝狀，表揚總商會在推廣文化、促進族群交流上的貢獻。洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）更呼籲民眾看完遊行後，到華埠支持在地商家，讓文化與經濟共同繁榮。

活動現場嘉賓雲集，包括加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、地檢官霍夫曼（Nathan Hoffman）、縣警長盧納（Robert Luna）等，而曾任NBC主播、擁有非裔與客家血統的麥迪遜（Paula Madison）也到場參與，展現對華人文化的支持。

方樹強指出，加州已正式將農曆新年訂為法定假日，是亞裔社區的重要里程碑。

創辦於1898年的金龍大遊行是全美歷史最悠久的亞裔文化慶典之一，多位嘉賓表示，這場盛會不僅是歡慶農曆新年的活動，更是彰顯華人社區在美國多元社會中重要價值的文化舞台。

加州 亞裔演員 華埠

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