教育專題系列／川普新政 教委、老師擔憂但寄希望

對於川普推動的教育改革措施，學區教委、教師及家長表達擔憂，同時也寄予希望。（示意圖取自Pexels）

美國聯邦教育政策與各地公立教育領域發展關係密切，也會直接影響到教育品質。川普 再次上台後推動的最新教育改革措施，再次引起了廣泛關注。加州 作為民主黨大本營，以多元、包容、自主性立場而凝聚各族裔背景民心，川普政府的政策無疑帶來重大挑戰。學區 教委、教師及家長對川普教育改革措施表達擔憂之餘，同時也寄予希望。

核桃谷學區教委佟儀認為，川普政府推動的所謂教育新政更多具有政治化色彩。其中一個焦點就是DEI政策。DEI代表多元（Diversity）、公平（Equity）、和包容性（Inclusion），在教育領域就是確保不同種族、性別、宗教、性取向、社會經濟背景的學生和教職員能夠公平參與教育機會，確保來自不同背景的學生獲得適當的資源和支持。

佟儀對川普要廢除DEI政策，有不同看法。他表示，從用人的角度，要注重能力及學歷，而不是膚色。對於亞裔群體來說，DEI使得亞裔專業人士在取得公立學區發包工程方面獲得優勢。不過，從目前來看，川普教育新政並未直接造成太大影響。

令人關注的是，聯邦撥給州教育經費方面是否會減少，如果教育經費少了，對各公立學區教育發展會造成些不利影響。佟儀表示，加州是傳統藍州，相信不會受川普教育新政影響太多。學區所關注的是聯邦教育撥款，每個學區都在拭目以待。

鄒仲綱是羅蘭岡中英文雙語沉浸式學校教師。他表示，作為在教學現場的教師來說，學區怎麼說就會去執行照做。一名教師，最關心的還是學生成績。比如學校有一些走線來的華人子弟，他們是否會受到父母移民身分影響，導致中斷學業無法提高教育品質，他們的英語學習是否達標。同時也會擔心川普教育新政下，是否會弱化學區中文教學，直接影響學生中英雙語學習品質。

華人家長Joyce Yu表示，目前對子女在學校學習尚沒有太多擔心，她認為川普再次上台後，「喊得比做得要多」，也沒有太關心川普推動的所謂教育新政。但她多少感覺到周邊那些走線到美或者憑旅遊簽證滯留的家長，因處於轉換身分期，還是有些恐慌，也會影響到子女。她也認為，學區在這方面做得很好，分享相關資訊安撫家長們，告知不要擔心。至於是否對中文教育造成衝擊，Joyce Yu認為不會，因為中文教育在學區已經持續多年，作為外語學習，已經獲得學區家長學生認可。(系列八之四)