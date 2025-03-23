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洛市預算赤字近10億 擬裁員凍薪

洛杉磯訊
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洛杉磯市府面臨近10億美元預算缺口，須在裁員與維持基本服務之間艱難抉擇。（截自abc7電視台畫面）
洛杉磯市府面臨近10億美元預算缺口，須在裁員與維持基本服務之間艱難抉擇。（截自abc7電視台畫面）

洛杉磯市府因稅收驟減與支出上升，預估2025至2026財年將面臨近10億美元預算缺口，面臨2008年金融危機以來最沈重的財政壓力。負責預算的市府行政官Matt Szabo上周向市議會簡報時指出，市府恐須在維持基本服務與裁員之間做出抉擇，數千市府員工面臨失業風險。

市長貝斯（Karen Bass）將於4月21日公布年度預算案，預料將是近年最嚴峻的財政重整計畫，並已指示各部門研擬節省5億至9億美元的提案。貝斯也強調，將從根本檢討市府營運模式，以提升資源效能。缺口主因包括：期初赤字6100萬美元、稅入短收3億1500萬美元、債務賠償增支1億美元、儲備金回補需求2億7500萬美元、固體廢物補貼增8000萬美元、警消養老金增支1億美元，合計近10億美元。此外，法律責任成本大增至3億2000萬美元，是前一財年的三倍；加上市府員工自7月起加薪，人事支出預計再增2億5000萬美元。

審計長辦公室更預測，2024至2025財年收入減少1億4000萬美元，銷售與營業稅合計短收9200萬美元。2025至2026財年收入預估再減少3億2000萬美元，包括補助款減少及一般基金減少。簡報會後，市議會緊急舉行閉門會議，討論與警察、消防員、垃圾車司機、圖書館員等工會合約，市府也考慮延後加薪或尋求其他讓步方案。

為應對危機，市府已啟動多項措施：市檢察官辦公室與州立法機構合作，推動限制損害賠償額度法案，以降低法律責任支出；市府亦研擬開源，包括調漲多年未調整的固體廢物處理費。Szabo指出，此項補貼達2億美元，較前一財年增加8000萬美元。市議會議長Katy Yaroslavsky則提出十大預算審查重點，包括應急儲備、法律費用與州級援助。

依財政政策，儲備金應占一般基金至少5%，但目前僅剩3.22%。市審計長Kenneth Mejia警告，若低於2.75%，將觸發「財政緊急狀態」，須經市議會同意方可動用儲備。Szabo坦言，裁員可能波及數千人，市府將力保基礎服務與崗位，尋求穩定、有效的改革方案。市議員Bob Blumenfield補充，因80%支出為人事成本，裁員或凍薪恐難避免，重點在於重塑人力結構。

Szabo進一步警告，除經濟下行外，聯邦關稅移民政策可能推升通膨，壓縮地方收入。寶馬山野火也可能影響房產稅，再度加重財政壓力。外界關注，此輪危機是否將重演2009至2010年的預算風暴，市府決策團隊備受考驗。

洛杉磯 移民 關稅

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