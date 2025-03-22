迷你帆布袋炒到499元Trader Joe's 4月再開搶

去年開售時，華人起大早排隊才買到的四色迷你托特包。（受訪者提供）

Trader Joe's 曾經引發華人 搶購的迷你帆布手提袋（mini totes）將於4月回歸。據網上流傳的照片顯示，將有藍、綠、粉紅和紫四種顏色的款式，但Trader Joe's 拒絕在發售前公佈照片。

去年，這只售價2.99美元的迷你帆布手提袋引發搶購熱潮，人們在店門前大排長隊，很快銷售一空；一些網路經銷商以高於原價10倍的價格轉售牟利。本報也曾報導在二手網站eBay，原價不到3元的迷你托特包，一套四個的轉賣價飆至499美元。

據DesertSun網站報導，迷你帆布袋即將於4月7日推出。這款購物袋售價仍為每只2.99美元，但大多數門市每名顧客限購兩只。位於West Hills商店的Trader Joe′s工作人員19日表示，購物袋預計4月7日上市，但由於它們非常受歡迎，上市時間可能會提前或推遲，最終日期是在4月20日復活節假期之前。

這款迷你托特包去年2月首次推出時引廣泛關注，TikTok 流傳多段視頻，展示各大Trader Joe's門店排隊搶購情況。這款迷你托特包，成為各大TikToker眼中的時尚單品。有TikToker說︰「Trader Joe's 的迷你托特包容量與Goyard相同，但價格僅2.99美元。」

一年後華人網友對這款迷你包熱情不減，尤其今年傳聞有櫻花粉紅色引發很多女性期待。有網友表示，顏色好粉嫩，是當下流行的多巴胺配色。想一下集齊四個顏色，令人興奮，甚至準備早上六點起床就去排隊。但也有人吐槽，這款包尺寸雞肋，大人用裝不了什麼，只適合小孩便當。還有人吐槽顏色過於糖果色不如第一版好看，也有人至今不懂這個包到底好在哪裡，值得如此瘋搶。有人分析說，大家瘋搶主要是限量、便宜、好看，大小合適，又結實，買菜上班都能用。