教育專題系列／川普廢DEI 加州公校仍捍衛多元保護措施

洛杉磯縣教育局局長Debra Duardo博士表示，儘管出現挑戰，但學校仍然是所有學生的安全港。（LACOE提供）

川普 政府第二任以來大刀闊斧改革教育，要求K-12學校、學院和大學，必須廢除針對種族教育的課程，以及取消多元化、公平和包容性(DEI)政策等，否則可能面臨聯邦政府削減資金風險。為此，加州公立教育系統針鋒相對捍衛多元化，同時採取「鬥而不破」策略，避免與政府發生正面衝突。

川普1月20日簽署行政命令，宣布美國政府只承認男性和女性兩種性別，並終止聯邦機構內部「激進和浪費」的多元化、公平和包容計畫。2月14日教育部要求所有K-12學區和高等教育機構，停止在「招生、聘用、晉升、薪酬、經濟援助、獎學金、獎品、行政支持、紀律、住房、畢業典禮以及學生、學術和校園生活的所有方面」考慮種族因素，並威脅向不遵守規定的學校撤回聯邦資金。加州每年獲數十億美元的聯邦政府資助。

加州民選官員推出校園「無性別廁所」的標誌。（本報檔案照）

加州教育環境面對聯邦政策重大變化，洛杉磯縣教育局(LACOE)局長Debra Duardo博士表示，儘管出現這些挑戰，但學校仍然是所有學生的安全港。加州擁有強有力保護措施，保障每個學生不受歧視、入學和接受教育的機會的權利。這些保障措施確保聯邦政策變化不會損害學生接受教育的憲法權利。洛杉磯縣教育局將繼續堅持所有保護措施，堅定支持每位學生的承諾，無論其移民身分、性別認同或種族背景。

加州大學 (UC)總校長德雷克(Michael V. Drake)在致該系統所有校園的一封信中表示，該系統遵守州反歧視法，並將「評估教育部信件的潛在影響」，「我們鼓勵加州大學員工繼續遵守所有適用的州和聯邦法律開展工作。」

UCLA表示，應對白宮在多樣性、公平性和包容性等問題上，推出「一系列」新舉措所帶來的「不確定性」。（檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯加大 (UCLA)校長弗倫克 (Julio Frenk)說，使命沒有改變，價值觀也沒有改變。大學領導人召開了行政會議，以應對白宮在多樣性、公平性和包容性等問題上，推出「一系列」新舉措帶來的「不確定性」。

洛杉磯聯合學區百老滙小學各族裔學生喜迎中國農曆新年。（檔案照，記者丁曙／攝影）

同時，校區一些爭議性問題似乎也有新結論。例如，目前部分加州K至12年級公校校園內，設置男女可同廁的「無性別廁所」(Gender neutral toilet)。然而，「無性別廁所」受到部分學生和家長反對，洛杉磯東區一位不具名的教委也指出，事實上該法案也很難實施。現在川普政府只承認男性和女性兩種性別，該法案也可以不再實施。(系列八之三)