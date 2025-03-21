亞凱迪亞按摩店被撞 門面受損嚴重 司機疑酒駕

司機深夜駕車，撞向一家按摩店。（亞凱迪亞警局）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），日前發生司機駕車撞店事故。一家按摩院被撞擊，門面受損嚴重。警方初步調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。

事發在18日晚，一名疑似酒駕的司機在亞凱迪亞撞擊一棟建築，該建築包括一家按摩店和甜甜圈店。儘管事故的確切時間尚未公布，但亞市警局當晚11時46分，通過社交媒體發布這起車禍消息。

車身明顯受損，按摩店的墻面損失也較為嚴重。（亞凱迪亞警局）

警方提供的現場照片顯示，涉事車輛是一輛白色Acura轎車，該車撞擊建築物，導致車身明顯受損，按摩店的牆面損失也較為嚴重，地上全是碎片。發布在Citizen應用程式上的視頻，展示當晚事故現場的另一視角、以及現場的急救人員。

警方在現場處置這起突發事故。（亞凱迪亞警局）

目前尚不清楚事故發生時，按摩店或甜甜圈店內是否有人，當局沒有公布包括司機在內的人員傷亡情況，但指出，這起碰撞事故「涉及酒精」，應是司機酒後駕車導致。

警方調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。（亞凱迪亞警局）

尚不清楚這家遭受撞擊的按摩店主人是否為華人，警方沒有透露更多信息。但從當局公布的現場照片中，可以發現甜甜圈店的一些細節。該店在當地廣為人知，店主正是2023年蒙特利公園市 槍擊案的華人倖存者，這家店的地址就位於亞市Las Tunas Dr 30號街區。