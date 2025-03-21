橙縣11歲男孩酒店被殺 全身多處刀傷 兇手竟是48歲親生母

母親在酒店房間親手殺害11歲的兒子。（CBS電視台）

俗話說「虎毒不食子」，南加 一位母親，日前卻親手殺害孩子。警方稱，死者是一名11歲的男孩，19日被發現在一家旅館內死亡，全身多處刀傷，現場慘不忍睹。而殺害無辜兒童的兇手，竟是他的母親。

橙縣 紀事報（The Orange County Register）、CBS電視台報導，案發在19日上午9時左右，地點位聖塔安那（Santa Ana）的拉昆塔旅館(La Quinta Inn)，11歲的男孩被發現在房間內死亡。當地警方稱，一名48歲的女子報警並承認殺害兒子，犯罪動機尚不明確。

案發在聖塔安那的拉昆塔酒店(La Quinta Inn)。（CBS電視台）

警方趕到現場後，發現男童躺在床上，身上有多處刀傷，他已當場死亡，姓名尚未公布。警方在現場發現一把刀，據信是母親在殺害兒子時使用的武器。初步調查顯示，女子行凶前，吞下一種不明物質，並多次用刀刺傷她的兒子。

這名兇嫌母親的姓名也尚未公布，目前關押在當地醫院，情況穩定。聖塔安那市警局發言人Natalie Garcia稱，這名女子曾服用大量非處方藥，她最後已知的住所是爾灣 。根據調查結果，這位母親過去兩周多次入住這家旅館並頻繁退房，還不清楚原因何在。關於孩子的父親是誰，如今在何處，警方也未發布相關信息。

23歲的Alyssah Witherell住在案發現場的這家旅館，警方表示，凶案就發生在這名住客的樓上。Witherell指出，案發時她正在洗澡，突然聽到一個孩子的尖叫，但沒有聽到任何其他聲音，因此沒有多想。「我還聽到一些撞擊聲，但當時不認為有什麼異常，孩子大喊大叫，我卻沒有多想，如果當時能多想就好了。」

這名年輕的女住客表示，許多家庭住在這里，人們會在這裡常住一個多月，酒店唯一的監控攝像在大堂，「很多孩子也住在這。」