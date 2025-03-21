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降雨總量僅及平均值2/5 洛杉磯縣今夏乾旱恐嚴峻

洛杉磯訊
近期的多場冬季暴風雨給南加州帶來降雨和降雪，到處顯示出勃勃生機，但洛縣政府再次提醒民眾關注南加持續乾旱的狀況。（記者楊青／攝影）
近期的多場冬季暴風雨給南加州帶來降雨和降雪，到處顯示出勃勃生機，但洛縣政府再次提醒民眾關注南加持續乾旱的狀況。（記者楊青／攝影）

近期的多場冬季風暴，給南加帶來降雨和降雪。洛杉磯縣20日表示，到目前為止，入冬以來整個洛杉磯縣共收集到約119億加侖雨水，該數字只為正常年份平均值的五分至二左右。如果在冬春雨季結束前，沒有持續性大規模降雨，南加今夏乾旱形勢嚴峻。

洛杉磯縣公共工程局表示，入冬至今，洛杉磯縣的降水總量遠未達多年來的平均值。以洛杉磯市中心為例，從2024年10月1日起到目前為止，降水總量僅6.5英寸，不到正常年均值15.4吋的一半，由於2023至2024年度洛杉磯縣已異常乾旱，許多地區幾乎全年無雨，儲水大大虧空。如果在今年4月15日冬春雨季結束前，沒有更多降水補充，南加今年夏天的乾旱情況，將會比去年更加嚴重。

洛杉磯縣表示，與其他地區相比，洛杉磯市中心地區去年的降雨量較為豐沛，總量為21.2英寸，使得水庫獲超過1170億加侖的補充；但今年的情況到目前為止很不樂觀，其他許多地區的情況，更加糟糕。

洛縣在20日的縣政會議上，特別提醒民眾關注南加州地區異常乾燥的冬季，對今夏乾旱形勢的影響。縣政委員 Lindsey Horvath表示，雖然最近的暴風雨增加地方儲水量，但可怕的乾旱狀況持續存在，而且事關每一個家庭，政府部門除加強收集雨水、改善未使用的地下水品質外，也呼籲民眾節約用水，合理用水。

洛杉磯 南加 加州

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