黃正芬、謝苗家貞 篤定當選喜瑞都市議員

喜瑞都市當選華裔市議員黃正芬。（受訪者提供）

南加州喜瑞都 市（Cerritos）市議員選舉結果揭曉，華裔 參選人黃正芬（Jennifer Hong）、謝苗家貞（Sophia Tse）得票數分列第二、第三位，篤定當選。市議會將於26日晚舉行新獲選市議員宣誓就職儀式。該市前華裔市議員胡張燕燕表示，一次有兩名華裔參選人當選市議員，創造該市華人 參政歷史。

喜瑞都市本次市議員選舉共有十位參選人，爭取三個市議員空缺席位。華裔參選人黃正芬、謝苗家貞，先前都曾二次參加過市議員選舉，均失利。這次再度參選，經過激烈競爭，雙雙獲選。

得票數位列第二位的參選人黃正芬表示，正式就職市議員後，一定要兌現競選承諾，社區治安和市容改善是優先要做的，最重要的是讓市民更加有安全感，市容改善也要加速執行。另外還有提升營商氛圍、保持教育水準、增加年長者服務、改善基礎設施、平衡財務預算及保持財務透明度等。她表示，一定盡全力為市民服務。

喜瑞都市當選華裔市議員謝苗家貞。（受訪者提供）

謝苗家貞得票列第三位。她表示，就職市議員後，會向市民兌現競選承諾，強化社區治安、城市美化、完善城市急診醫療服務，以及確保預算平衡和公開透明的財政支出。她說，自己曾兩次遭遇入室盜竊案，對其可怕性有切身體會，而不僅憑紙上談兵。謝苗家貞也表示，部分城市設立提供救護車預定服務，這項計畫是為居民提供可負擔緊急醫療與救護車服務，涵蓋保險公司未完全支付的費用。這項服務對喜瑞都市民尤其是年長者很重要。

此次喜瑞都市議員選舉，得票數位列第一位的是Mark E. Pulido。此外，兩項城市提案Measure J以及Measure K也均獲選民通過。

喜瑞都前市長胡張燕燕表示，在該市歷史上，從未有過一次選舉有兩位華人參選者獲選，創造該市華人參政歷史。胡張燕燕是喜瑞都市歷史上，首位來自台灣的第一代移民當選市議員。此次獲選市議員的黃正芬、謝苗家貞也都來自台灣。