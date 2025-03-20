教育專題系列／教育部大裁員 影響亞裔低收入學生權益

國會亞太裔議員團批判川普政府大幅裁減教育部， (左起)趙美心、高野、孟昭文。(CAPAC提供)

川普 第二任期揮舞大刀砍向聯邦多個部門，包括裁撤教育部 。受波及的層面擴及州級和各地方教育。本報就此推出系列報導，剖析從中央政策到地方實務，看教育界士人士因應之道。

美國教育部（Education Department ）3月11日發布大幅裁員消息， 1300人將收到解雇通知，另有600人先前已自願離職或提前退休，約有一半的員工被裁掉。教育界人士和民主黨人普遍反對，認為裁撤教育部將會損害少數族裔和低收入 家庭的權益。

教育部長麥克馬洪（Linda McMahon ）在一份聲明中表示，裁員反映了該部門「對效率和問責的承諾，並確保資源用在最重要的地方：學生、家長和教師。」

但是，此次裁員將影響負責執行一系列反歧視法律和校園安全規定，並且發放資金幫助貧困學生的部門，該部門自卡特政府時期成立以來一直受到保守派的蔑視，並呼籲將其撤銷。教育部約有4400名員工，也是內閣政府最小的聯邦部門之一，去年撥款2680億美元，僅占聯邦預算4%。

前教育部助理副部長張曼君參觀白宮。（圖片由張曼君提供）

「官員可少一點 但不能沒有」

同為共和黨人士的前教育部助理副部長兼雙語司司長張曼君（Marina Tse）說，她很擔心的事情終於發生了。教育部雖然是聯邦政府12個部中最小的一個，但是，部門的功能不可或缺，代表聯邦監督各州地方教育機構，實施逐級監督，貫徹聯邦的意圖。張曼君強調，美國教育體制從中央到地方層層監督，教育部的功能必不可少。如果為節省開支，可以對教育部瘦身，官員可以少 一點，但是不能沒有。

教育部關閉恐影響少數族裔低收入學生的權益。（檔案照，丁曙/攝影）

國會亞太裔議員團（CAPAC）主席孟昭文（Grace Meng）眾議員和教育工作組長高野（Mark Takano）眾議員針對川普政府解雇教育部近半工作人員發表聯合聲明指出：「每個孩子都應該接受高品質的教育，無論他們住在哪裡或他們的父母收入多少。教育部在實現這一目標方面發揮著重要作用，但川普政府決定解雇該機構近一半的員工，實際上摧毀了該機構。」

有華人贊成教育給地方管理

他們進一步指出，解散教育部的後果十分嚴重，將迫使學校關閉、取消殘疾學生的特殊教育服務、削減職業培訓計畫、阻止數百萬人加入中產階級。這項決定也可能給亞太裔美國人的服務機構帶來可怕的後果，這些機構依靠聯邦資金，為許多低收入的亞太裔美國人學生提供可負擔的優質教育。

教育部關閉恐影響少數族裔低收入學生的權益。（檔案照，丁曙/攝影）

但是，華人社區亦有不同見解。洛杉磯退休工程師莊女士指出，教育部是1970年代末期由卡特政府成立的。卡特總統創立教育部的目的是希望加強美國教育管理，提高美國學生的素質，但是幾十年來效果不彰，美國學生的學術測驗在世界上排名很靠後。而且，近年來教育部被一些被左派社會主義者所控制，變成了對學生的洗腦工具，強迫推行批判性種族理論（critical race theory，簡稱CRT）教育，如果學校不開設這門課就不撥給聯邦補貼。她表示，贊成將教育留給地方州政府管理，教育的方向應該由社區和家長來決定。（系列八之一）