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聯邦DOGE大裁員 辦公室空置問題嚴峻

編譯林思牧／綜合報導
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洛杉磯市中心著名的聯邦大樓Wilshire Building，會不會遭到關閉的命運？ (谷歌地圖)
洛杉磯市中心著名的聯邦大樓Wilshire Building，會不會遭到關閉的命運？ (谷歌地圖)

馬斯克主導的政府效率部DOGE，已開始大規模裁撤聯邦雇員。今年夏季開始，全國各地可能有數百個上班地點會關閉，辦公室空置率的問題或會更形嚴峻。

美聯社報導，馬斯克的政府效率部(Department of Government Efficiency)在其網站上放了一份已取消的房地產租賃清單，但美聯社取得的內部文件還包含一個關鍵細節：這些取消預計何時生效。美國政府房地產管理機構總務管理局 (GSA) 的內部文件，列出了數十個預計於6月30日到期的聯邦辦公室和建築物租約，未來幾個月還將有數百個租約到期。

取消的速度之快已經引發了警惕，一些機構和立法者呼籲DOGE對特定建築物給予豁免，包括聯邦國稅局IRS、社會安全局SSA、美國農業部USDA和美國地質調查局USGS在內的多個機構，總共面臨20項或更多的租約取消。有些被解僱的機構並不那麼知名，但負責監管對許多美國人至關重要的服務。

DOGE 表示，GSA 最近幾周已通知房東，計畫終止793份租約，主要針對那些可以在數月內終止且不受處罰的租約。該組織估計，這些措施將在租賃期內節省約5億美元，在某些情況下，租賃期將持續到2030年代。例如，位於愛達荷州博伊西市（Boise）的墾務局 （Bureau of Reclamation），租約的取消將於8月31日生效，預計到2035 年將節省總計1870萬美元。

但 DOGE 的節省估算（僅占馬斯克1兆美元成本削減目標的一小部分）尚未得到證實，並且未考慮搬遷和關閉的成本。該組織尚未公佈這些舉措對各機構意味著什麼。

亞利桑那州的會計師辛普森 (Jim Simpson) ，經常幫助低收入人群報稅，並在國稅局為納稅人爭取權益的小組任職。他說：「我的第一個反應是：這只會造成更多的混亂，提高政府效率還有很大的空間，但應該採取外科手術式的精密切割方法，而不是拿出電鋸濫砍一通。

馬斯克 房地產 國稅局

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