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全球創新推動力大學 聖地牙哥加大名列第8

記者啟鉻／聖地牙哥即時報導
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聖地牙哥加大躋身全球十大創新推動力大學之列。（UC San Diego官網）
聖地牙哥加大躋身全球十大創新推動力大學之列。（UC San Diego官網）

根據全球知名資訊與分析公司Clarivate發布「全球創新推動力前50大學」報告，聖地牙哥加大（UC San Diego）排名第八，並在美國公立大學中名列第三。

該報告由Clarivate科學信息研究所（Institute for Scientific Information）撰寫，透過專利引用數據分析全球創新機構，衡量大學在產業技術發展中的影響力。聖地牙哥加大總計獲得2559次專利引用，顯示其研究成果對全球技術突破與產業創新的關鍵作用。

報告指出，聖地牙哥加大的創新動能，來自於完善的創新生態系統，透過超過十多個加速器與孵化器，以及最先進的「設計與創新大樓」（Design and Innovation Building），為研究人員與學生提供必要的技術與資源。該大樓擁有一萬平方英尺的創客空間（makerspace），並提供技術轉移支援，幫助師生將創意轉化為市場應用。

校長Pradeep K. Khosla表示，創新精神深植於他們的DNA，這不僅推動學術研究，也促進創業精神與產業合作，幫助解決全球最迫切的挑戰。學校致力打造跨領域合作與發現文化，加速技術突破，為全球社會帶來深遠影響。

除基礎設施與資源，聖地牙哥加大透過創新與商業化辦公室（OIC） 整合創新資源，提供從專利申請到市場推出的全方位支援，確保研究成果能順利轉化為實際應用。

目前，OIC負責協調超過30個創新計畫與辦公室，其中影響力最顯著之一，是「全球企業家研究所」（IGE）。該計畫由Jacobs工程學院和Rady管理學院共同成立，目的是培育具創業精神的工程師，推動經濟發展並解決社會難題。

Clarivate的全球創新排名中，聖地牙哥加大是唯一入選的兩所加州大學之一，另一所是排名第四的柏克萊加大（UC Berkeley）。

聖地牙哥 柏克萊加大 加州大學

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