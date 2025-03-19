羅斯密市辦免費警察課程

羅斯密市與洛杉磯縣警局聯合舉辦社區課程，讓民眾了解執法機構、政府的運行機制。圖為羅斯密市政廳。（羅斯密市網頁）

羅斯密市（Rosemead）與洛杉磯 縣警局天普 分局（LASD Temple Station）聯合舉辦免費社區學習項目，課程豐富，每周都有不同主題，由不同領域專家講解，通過有趣的互動、親身體驗，讓民眾對執法、政府的各方面都有深入了解。

根據羅斯密市府的公告，該項目時長七周，4月16日開始授課，5月21日截止，每周三晚7時至9時在羅斯密社區中心上課。5月28日舉辦畢業典禮，為每位學員頒發畢業證書。該課程僅面向羅斯密市居民，年滿18歲，無犯罪記錄並可以通過洛杉磯縣警局的背景調查。

課程主題包括洛杉磯縣驗屍官辦公室的講座，洛杉磯縣警局警車巡邏知識，真實體驗乘坐警車巡邏。還有由洛杉磯酒精與藥品濫用中心帶來的提升毒品意識以及處理遊民問題意識等課程。民眾還有機會參觀洛縣 警局天普分局以及雙塔監獄（Twin Towers Custody Facility）。此外，民眾還可以了解羅斯密市的政府運營機制。

該社區課程體現了洛縣警局天普分局提升與社區關係，讓民眾了解執法事宜和過程的努力。

想要了解更多該課程的民眾，可以致電羅斯密市公共安全主任Mandy Wong 626-569-2168，或發電子郵件至[email protected]

想要參加的民眾，需在4月3日下午6時前申請，該項目免費，預計招收30名學員。民眾可通過羅斯密官網下載報名表www.cityofrosemead.org。