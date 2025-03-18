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中醫聯盟辦國醫節 促完善針灸法

記者張宏╱蒙特利公園市報導
聯邦眾議員趙美心(前排右六)為加州中醫政治聯盟主席劉美嫦(前排右五)和副主席陳大方(前排左二)等人頒發榮譽狀。(記者張宏／攝影)
聯邦眾議員趙美心(前排右六)為加州中醫政治聯盟主席劉美嫦(前排右五)和副主席陳大方(前排左二)等人頒發榮譽狀。(記者張宏／攝影)

美國加州中醫政治聯盟日前在蒙特利公園市舉辦第96屆國醫節慶祝晚宴，同時呼籲大家積極參與4月30日在華盛頓舉辦的中醫針灸立法聲援活動，推動由聯邦眾議員趙美心提出的H.R.1667提案，讓更多美國人從針灸療法中受益，壯大針灸師隊伍。

美國加州中醫政治聯盟日前在蒙特利公園市舉辦第96屆國醫節慶祝晚宴，同時呼籲大家積...
美國加州中醫政治聯盟日前在蒙特利公園市舉辦第96屆國醫節慶祝晚宴，同時呼籲大家積極參與4月30日在華盛頓舉辦的中醫針灸立法聲援活動。（記者張宏／攝影）

現場匯集數百名華裔、韓裔、越南裔針灸中醫業界人士，政治聯盟主席劉美嫦表示，中醫政治聯盟是一個為針灸界和公眾社區服務超過30年的全國性組織，活動是疫情後南加中醫業界首次恢復舉辦國醫節慶典活動。現場邀請2023年聯邦針灸法案 （H.R.3133）提案人趙美心出席，趙美心和賓州聯邦眾議員Brian Fitzpatrick今年又提出H.R.1667法案（Acupuncture for Our Seniors Act），確保長者能夠獲得治療慢性疼痛等疾病的所有可用治療方案。該法案將通過在聯邦醫療保險允許持證針灸師作為醫療提供者參與，增加針灸在醫療系統中的可及性，使老年人能夠獲得這種有效的治療選擇。

她表示，聯邦研究已得出結論，針灸可作為有效治療方法，並為數百萬經歷慢性疼痛和從藥物用中恢復的美國人，提供安全非藥物的替代方案。這一點已在平價醫療法案（Affordable Care Act）獲得證實，法案允許各州在州健康計畫中涵蓋針灸，提高針灸使用率，且醫療保險已承認針灸價值。然而，至今仍持有執業證書的針灸師被禁止成為醫療提供者。為讓全美執照針灸師也能被納入服務長者的聯邦醫療健保系統中，趙美心特此提案增修有關條文，以便使美國長者能得到更廣泛專業的針灸醫療。

加州眾議員方樹強（後排中）為大家頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（後排中）為大家頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

政治聯盟副主席陳大方表示，他們會持續努力推動H.R.1667提案，預計未來七年內，醫療保險受益人數將從6300萬增加到8000萬，可他們目前獲得專業和高級培訓的針灸師治療機會有限。該法案有助消除這一障礙，也鼓勵更多人從事針灸工作。

趙美心、加州眾議員方樹強和前加州眾議員、現任聖蓋博谷水區董事伍國慶出席活動並頒發榮譽狀。

美國加州中醫政治聯盟日前在蒙特利公園市舉辦第96屆國醫節慶祝晚宴。（記者張宏／攝...
美國加州中醫政治聯盟日前在蒙特利公園市舉辦第96屆國醫節慶祝晚宴。（記者張宏／攝影）
加州中醫政治聯盟主席劉美嫦（左二）和中醫師合影。（記者張宏／攝影）
加州中醫政治聯盟主席劉美嫦（左二）和中醫師合影。（記者張宏／攝影）

聯邦醫療保險 趙美心 眾議員

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