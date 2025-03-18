河濱砸1260萬清理遊民營地 推長期安置計畫

遊民營地示意圖。(河濱縣警局提供)

南加內陸河濱縣為解決無家可歸問題，將動用1260萬美元的州府資金，在4月啟動茉莉塔溪步道（Murrieta Creek Trail）遊民 營地清理計畫。這是河濱縣推動的第三次類似行動，目的不僅清理營地，也為遊民提供長期安置與支持服務。

河濱縣政委員會11日批准該項資金使用。根據縣府報告，茉莉塔溪步道全長逾12英里，穿過坦密庫拉（Temecula）、茉莉塔（Murrieta）、維爾多馬（Wildomar）和艾辛諾湖（Lake Elsinore）等非建制區。

除清理遊民營地，縣府將協助受影響遊民獲得永久住房、教育、就業與財務援助。計畫核心內容包括，新增50張緊急收容床位、提供80項永久住房補助，以加速無家可歸者安置。

這項計畫屬加州 州長紐森 （Gavin Newsom）在2024年7月發布的政策目標之一，目的是協助地方政府解決遊民問題。州府已向內陸帝國（Inland Empire）地區撥款超3400萬美元，其中包含本次茉莉塔溪清理計畫的經費。

河濱縣定期進行「清點計數」（Point-in-Time Count），以調查當地無家可歸者情況。據2023年統計，縣內共有3725名遊民，2020年以來增長29%。此前，縣府已透過州府資金，成功將188名聖塔安那河床的遊民和45名聖哈辛多河床的遊民安置到永久住房。