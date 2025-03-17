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加州雇主管理講座 分享法律稅收政策

記者張宏／洛杉磯報導
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華興保險13日在歐溫岱（Irwindale）市愛迪生教育中心舉辦加州雇主講座。（記者張宏／攝影）
華興保險13日在歐溫岱（Irwindale）市愛迪生教育中心舉辦加州雇主講座。（記者張宏／攝影）

華興保險13日在歐溫岱（Irwindale）市愛迪生教育中心舉辦加州雇主講座，向商家業者分享最新的法律、稅收和政府相關政策。主辦方華興保險的CEO張國興表示，加州雇主要多關注法律法規的變化，以防因小失大。百餘名雇主業者參加，現場座無虛席。

張國興表示，這次活動獲得洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）支持，並要求參加。講座還邀請洛縣勞工權益部門、退休計劃代表，及律師分享職場性騷擾等糾紛注意事項。

洛杉磯縣消費者和商業事務部（DCBA）勞工權益辦公室主管Rudy Saenz主講「洛杉磯縣最低工資及執行」，她表示，去年9月3日生效的就業機會公平條例，要求為那些有犯罪記錄的就業申請人提供公平就業保護，雇主必須遵循條例中的公平機會，該條例適用於有五名及以上員工的雇主，且雇主必須保留四年與公平機會招聘流程相關的記錄。今年7月1日生效的公平工作時間條例為在洛縣非建制區域的大型零售業員工提供新的福利，該條例要求雇主提前通知工作時間表，在聘請新員工前，必須為現有員工提供額外工時，且在兩個班次間提供休息時間，員工有權利拒絕更改工作時間表，雇主需為員工提供可預測性的薪酬，且禁止報復員工等。

加州退休儲蓄計畫（CalSavers）業務關係經理Anita Pang表示， 有了CalSavers，數百萬加州勞工有機會為自己的未來走上正軌。根據柏克萊加大的調查，加州預計有50%的人在退休後會陷入經濟困境，等於或低於聯邦貧困水平的兩倍，有750萬加州人缺少職場退休計劃，如果他們在工作中擁有工資主動扣款儲蓄計劃，那為退休做儲蓄的可能性會高出15倍。

她說，有一名及以上員工的雇主必須為員工提供CalSavers，如果沒有員工，只有雇主自己的公司可申請豁免，有一名至四名18歲以下員工也可豁免，拿1099的員工不包括在內，只要在W2表格上，雇主就需要提供Calsaver或相關福利給員工。雇主無需為CalSavers承擔信託責任，也不會產生任何計劃費用，只需在截至日期前註冊，創建帳戶，添加員工資料名單，提交員工的儲蓄款即可。

主辦方華興保險的CEO張國興表示，在加州，雇主要多關注法律法規的變化，以防因小失...
主辦方華興保險的CEO張國興表示，在加州，雇主要多關注法律法規的變化，以防因小失大。（記者張宏／攝影）
百餘名雇主業者出席，現場座無虛席。（記者張宏／攝影）
百餘名雇主業者出席，現場座無虛席。（記者張宏／攝影）

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