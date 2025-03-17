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殺豬盤騙局「地方化」偽裝住鄰近社區 詐得140多萬

記者王若然／洛杉磯市報導
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爾灣男子因回覆了陌生短信，被騙140多萬美元。（示意圖，Pexels）
爾灣男子因回覆了陌生短信，被騙140多萬美元。（示意圖，Pexels）

殺豬盤騙局近幾年在全美廣撒網，騙子作案方式「地方化」，偽裝成當地居民行騙，而且能對在地文化瞭如指掌。在美國司法部（DOJ）近日公開的殺豬盤案例中，騙子假裝洛縣富人區聖瑪利諾（San Marino）市的居民，向受害者騙走140多萬美元。

美國司法部近日起訴了三名華人，他們涉嫌在洛杉磯市開設銀行帳戶和公司，為殺豬盤騙局得來贓款洗錢。這三人分別是24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」，洛杉磯市中心居民；23歲賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」，洛杉磯市中心居民；55歲的聖蓋博市民史俊（Jun Shi，音譯）。三人在洛杉磯設立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均為案件中受害人稅款接收方。

司法部公布的自述書（Affidavit）中，調查人員採訪了數名受該殺豬盤行騙團體坑害的受害人。其中，在2024年1月，調查人員聯繫了爾灣（Irvine）市民J.P.，他被殺豬盤騙了共計140萬4630美元。據他指出，2023年5月，他突然收到一個陌生女子的短信，她自稱是聖瑪利諾市居民。J.P.並不認識該女子，但女子最終獲取了他的信任，兩人開始通過Whatsapp頻繁聊天。

這名女子後來向J.P.提出一個投資方案，稱她在「ICE」網站上投資，公司位於新加坡。女子發送給J.P.一個網址：thexvip-ice.com，之後他在上面註冊了帳戶。女子謊稱該網站有極精確的交易模型，在交易外幣和黃金期貨上有90%的收益率。在這名女子的指導下，J.P.聯繫了該網站的客服，在客服的指導下，他在2023年6月9日至11月3日期間，分別八次向不同帳戶匯款超過140萬美元。其中一個收款帳戶，就是上文中被指控洗錢的華人所開的Magic Location Trading LLC公司。

J.P.曾要求從帳戶中取出資金，卻被要求支付相關費用。在他匯款了幾萬美元的費用後，仍未取出資金。就這樣，J.P.被騙走了140多萬美元。

殺豬盤 洛杉磯 司法部

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