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南加17歲少年 因總統公告進入西點軍校

編譯陳盈霖／綜合報導
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總統川演講會上普宣布，坐在眾院旁聽席上的哈特利將進入西點軍校。（NewsNation）
總統川演講會上普宣布，坐在眾院旁聽席上的哈特利將進入西點軍校。（NewsNation）

橙縣紀事報報導，一通意想不到的電話，一封前往華府的邀請，接著是全國電視直播中總統川普（Trump）的公布，惠提爾／拉米拉達（Whittier／La Mirada）17歲少年哈特利（Jason Hartley）的人生將進入下一個重大里程碑。今年夏天，這位目前就讀聖塔菲泉（Santa Fe Springs）聖保羅高中（St. Paul High School）12年級學生將實現夢想，進入西點軍校（West Point）就讀，於美國陸軍服役。

3月4日，川普總統（Trump）向國會發表聯合演講期間，17歲的他受邀，坐在華府眾議院旁聽席上，當川普在演講中說「你們很快會加入軍校」，攝影機捕捉到他驚訝的表情，觀眾報以熱烈掌聲。「我鬆了一口氣」哈特利談起當時心情表示，「我立即擁抱身旁的母親。」

哈特利是一名有六項運動榮譽的校隊運動員，GPA 4.46，參加橄欖球和田徑校隊。自幼起他便希望加入陸軍，追隨已故父親腳步。他父親是退伍軍人，也是洛杉磯市警局官員，2018年過世，當時哈特利11歲。

哈特利說，高中畢業後父親就入伍，他總是有一股替社區服務的衝勁，父親將他和妹妹放在所有人之上，堅強且有責任感。除父親外，祖父服役於海軍陸戰隊，曾祖父也曾在陸軍服役，他為身處在這樣的家族感到自豪。

初中和高中期間，哈特利以優異成績堅持夢想。「我研究軍事學院，想同時接受軍事和大學教育，進入西點軍校是我最大目標。」為此他開始漫長的申請過程，專注學業成績、推薦信，確保自己身體狀況達到最佳狀態。

在橄欖球賽季中，他擔任攻防線位置，他也參加田徑鐵餅項目。他還參加領導力計畫，結識其他西點軍校學長姐。他還在學校音樂劇中擔任主角，也擔任志工。他還參加聖保羅高中早期大學計畫（Early College Network），這是該天主教高中洛杉磯總校區一項計畫，主要讓學生選修合作的大學課程。哈特利計畫主修航太工程。

收到白宮正式邀請時，哈特利儘管沒親自見到總統，但他仍興奮地說︰「坐在眾議院靠近馬斯克（Elon Musk）的地方，看見整個川普家族。」他將於6月30日啟程前往西點軍校參加基礎訓練。「我知道在心裡和身體上都會是種磨練，我會堅持下去，相信父親會為我驕傲。」

西點軍校 川普 洛杉磯

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