粵港澳大灣區企業家總商會 為Balboa龍舟隊打氣加油

學習龍舟兩年的華人學生Alex（中）和媽媽及林達堅（左）合影。（記者張宏╱攝影）

美國粵港澳大灣區 企業家總商會14日晚在羅蘭岡歡宴舊金山Balboa龍舟隊，該隊將在南加競爭代表美國隊參加世界龍舟錦標賽的資格。總商會會長林達堅表示，龍舟是中華文化代表，且Balboa龍舟隊不少成員都是華人 青少年，希望為⻘少年打氣加油，發揚體育運動精神。

林達堅表示，龍舟來自中國，華人子弟更要把握機會，弘揚中華傳統運動，希望Balboa龍舟隊最終能代表美國參加世界錦標賽贏得冠軍。

龍舟隊教練Preston Chu表示，此次16U和18U組別選手年齡介於12至18歲之間，每個賽季他們都會用至少一年時間練習準備。這次參加Santa Fe Dam選拔賽，爭取代表美國參加2025年德國 勃蘭登堡IDBF世界龍舟錦標賽。美國龍舟隊曾於1995年獲得第一個世界冠軍，在2023年泰國舉辦的世界錦標賽上，美國隊⻘少年組最終獲得15枚金牌、四枚銀牌和一枚銅牌。