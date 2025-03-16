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粵港澳大灣區企業家總商會 為Balboa龍舟隊打氣加油

記者張宏╱羅蘭岡報導
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學習龍舟兩年的華人學生Alex（中）和媽媽及林達堅（左）合影。（記者張宏╱攝影）
學習龍舟兩年的華人學生Alex（中）和媽媽及林達堅（左）合影。（記者張宏╱攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會14日晚在羅蘭岡歡宴舊金山Balboa龍舟隊，該隊將在南加競爭代表美國隊參加世界龍舟錦標賽的資格。總商會會長林達堅表示，龍舟是中華文化代表，且Balboa龍舟隊不少成員都是華人青少年，希望為⻘少年打氣加油，發揚體育運動精神。

林達堅表示，龍舟來自中國，華人子弟更要把握機會，弘揚中華傳統運動，希望Balboa龍舟隊最終能代表美國參加世界錦標賽贏得冠軍。

龍舟隊教練Preston Chu表示，此次16U和18U組別選手年齡介於12至18歲之間，每個賽季他們都會用至少一年時間練習準備。這次參加Santa Fe Dam選拔賽，爭取代表美國參加2025年德國勃蘭登堡IDBF世界龍舟錦標賽。美國龍舟隊曾於1995年獲得第一個世界冠軍，在2023年泰國舉辦的世界錦標賽上，美國隊⻘少年組最終獲得15枚金牌、四枚銀牌和一枚銅牌。

學習龍舟兩年的華人學生Alex表示，他很喜歡龍舟運動，大家每周練習數次，並能結交到很多朋友。20人一起為勝利努力的過程很吸引他，希望能到德國參賽，擊敗歐洲隊伍獲得冠軍。

粵港澳大灣區企業家總商會創會會⻑林達堅（前排右四）和來自舊金山的Balboa龍舟...
粵港澳大灣區企業家總商會創會會⻑林達堅（前排右四）和來自舊金山的Balboa龍舟隊隊員合影。（記者張宏╱攝影）
美國粵港澳大灣區企業家總商會14日晚在羅蘭岡歡宴舊金山Balboa龍舟隊。（記者...
美國粵港澳大灣區企業家總商會14日晚在羅蘭岡歡宴舊金山Balboa龍舟隊。（記者張宏╱攝影）

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