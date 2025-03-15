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台北青年開拓國際經驗 海外實習將至聖蓋博

聖蓋博訊
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台北市政府青年局宣布，與加州聖蓋博市（City of San Gabriel）建立合作夥伴關係，共同推動「青年赴海外實習計畫」。該計畫旨在為台北青年開拓國際實習機會，讓參與者能夠發揮專業所學，累積國際經驗，提升職場競爭力。首屆獲選的台北實習生預計今年7月來訪聖蓋博市，展開為期八周的實習。

台北市政府官方網站與社群同步分享了聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）訪台期間，與台北市長蔣萬安及青年局局長殷瑋的會晤內容，雙方對於即將展開的暑期實習合作充滿信心與期待。吳程遠表示，此合作計畫自去年11月中旬起便積極推動。當時台北市政府青年局國際發展科科長曲明玉率團訪問聖蓋博市，並與市府經理 Mark Lazaretto、人事部主管 Edward Macias 等市府主要行政官員進行深入磋商。經過雙方多次交流與合約細節研議達成共識，去年12月11日簽署合作備忘錄。

「這是一項雙贏的合作。」吳程遠表示，目前台北市已完成首輪面試，篩選出合適的候選人，隨後聖蓋博市政府將進行第二輪線上面試，以進一步評估申請人的專業背景與工作適配度，確保每位實習生能被分派至最適合的部門。吳程遠強調，此計畫不僅為聖蓋博市政府注入新活力，也讓來自台北的青年能在國際化的政府機構中學習與成長，累積寶貴的公務經驗，為未來的職涯發展奠定堅實基礎。

目前台北市政府的海外實習計畫申請已截止，面試環節即將展開。

聖蓋博 實習計畫 加州

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