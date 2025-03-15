孫中山文物館 布朗宮酒店321室落成 華人律師是推手

丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）

科羅拉多首府丹佛的布朗宮酒店（Brown Palace Hotel）12日舉辦孫中山文物館揭幕儀式，紀念國父逝世100周年。該文物館原為孫中山先生為推翻滿清政府在美籌款期間下榻的酒店房間。歷時三年的改造及重新裝修，由南加州 前往丹佛發展的華人 律師王韵運（Yun Owen Wang）與孫中山的外曾孫王祖耀（Charles Wong）共同發起並得到多方支援完成。

駐丹佛台北經濟文化辦事處處長黃世昌、丹佛台灣商會及老僑代表、當地的華洋律師和法官等40多人參加揭幕儀式。黃世昌特別為揭幕式致辭祝賀；王祖耀從夏威夷發來賀電；一位詩人在揭幕儀式上朗讀了自己為孫中山先生寫的詩。

在1911年武昌起義前夕，孫中山下榻丹佛市布朗宮酒店321房間，為推翻腐敗滿清政府籌措革命資金。王韵運表示，他研讀該段歷史發現，孫先生住在該房間期間獲得了一份報紙，上面正好報導了辛亥革命成功。換言之，孫中山正是在該酒店321房間瞭解到辛亥革命勝利的消息。孫先生1911年在美國籌款期間，清政府懸賞10萬美元通緝他，而當時的丹佛只有200到300名華人，孫先生在當地籌到了500美元。孫中山先生離開後，布朗宮酒店321室一度改為會議室，三年前開始再度裝修，變成了孫中山先生文物館和永久展覽廳。

王韵運在南加大 畢業後前往丹佛攻讀法學，畢業後在當地發展。「我的辦公室離布朗宮酒店只有一個街區」，他表示，駐丹佛台北經濟文化辦事處也正好在自己的辦公室樓上，幾經往來瞭解到這段歷史，也有幸認識了孫中山的後人王祖耀，大家不謀而合，覺得這段歷史非常值得紀念。後來經多方面合作推動，酒店最終同意將這個房間設立為孫中山文物館。

歷史長達將近一個半世紀的布朗宮酒店一直保持著孫先生當年入住酒店的簽名。三年來，各方凝聚資源，還原當年321房間的原貌。博物館中除了展示當年孫先生的簽名真跡外，還有王祖耀捐贈的孫先生半身銅像，駐丹佛台北經濟文化辦事處洽請國史館提供的照片等文物，當年報導辛亥革命的剪報等等。王韵運表示，這個房間設為博物館，就是希望象徵自由、民主的歷史偉人，在他獲悉了革命勝利消息的房間，永遠守護世界的自由平等和法治民權。