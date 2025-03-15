我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

孫中山文物館 布朗宮酒店321室落成 華人律師是推手

記者楊青/洛杉磯-丹佛電話采訪報導
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）

科羅拉多首府丹佛的布朗宮酒店（Brown Palace Hotel）12日舉辦孫中山文物館揭幕儀式，紀念國父逝世100周年。該文物館原為孫中山先生為推翻滿清政府在美籌款期間下榻的酒店房間。歷時三年的改造及重新裝修，由南加州前往丹佛發展的華人律師王韵運（Yun Owen Wang）與孫中山的外曾孫王祖耀（Charles Wong）共同發起並得到多方支援完成。

駐丹佛台北經濟文化辦事處處長黃世昌、丹佛台灣商會及老僑代表、當地的華洋律師和法官等40多人參加揭幕儀式。黃世昌特別為揭幕式致辭祝賀；王祖耀從夏威夷發來賀電；一位詩人在揭幕儀式上朗讀了自己為孫中山先生寫的詩。

在1911年武昌起義前夕，孫中山下榻丹佛市布朗宮酒店321房間，為推翻腐敗滿清政府籌措革命資金。王韵運表示，他研讀該段歷史發現，孫先生住在該房間期間獲得了一份報紙，上面正好報導了辛亥革命成功。換言之，孫中山正是在該酒店321房間瞭解到辛亥革命勝利的消息。孫先生1911年在美國籌款期間，清政府懸賞10萬美元通緝他，而當時的丹佛只有200到300名華人，孫先生在當地籌到了500美元。孫中山先生離開後，布朗宮酒店321室一度改為會議室，三年前開始再度裝修，變成了孫中山先生文物館和永久展覽廳。

王韵運在南加大畢業後前往丹佛攻讀法學，畢業後在當地發展。「我的辦公室離布朗宮酒店只有一個街區」，他表示，駐丹佛台北經濟文化辦事處也正好在自己的辦公室樓上，幾經往來瞭解到這段歷史，也有幸認識了孫中山的後人王祖耀，大家不謀而合，覺得這段歷史非常值得紀念。後來經多方面合作推動，酒店最終同意將這個房間設立為孫中山文物館。

歷史長達將近一個半世紀的布朗宮酒店一直保持著孫先生當年入住酒店的簽名。三年來，各方凝聚資源，還原當年321房間的原貌。博物館中除了展示當年孫先生的簽名真跡外，還有王祖耀捐贈的孫先生半身銅像，駐丹佛台北經濟文化辦事處洽請國史館提供的照片等文物，當年報導辛亥革命的剪報等等。王韵運表示，這個房間設為博物館，就是希望象徵自由、民主的歷史偉人，在他獲悉了革命勝利消息的房間，永遠守護世界的自由平等和法治民權。

布朗宮酒店表示，321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。

丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店已有一個半世紀的歷史，無數名人曾經下榻。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店已有一個半世紀的歷史，無數名人曾經下榻。（王韵運提供）
王韵運的母親李曉佳（中）專程從洛杉磯前往丹佛參加孫中山先生文物館落成揭幕儀式，受...
王韵運的母親李曉佳（中）專程從洛杉磯前往丹佛參加孫中山先生文物館落成揭幕儀式，受到當地華人歡迎。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
孫中山先生外曾孫王祖耀捐贈的孫先生半身銅像。（王韵運提供）
孫中山先生外曾孫王祖耀捐贈的孫先生半身銅像。（王韵運提供）
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店12日舉辦別開生面的孫中山先生文物館落成揭幕...
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店12日舉辦別開生面的孫中山先生文物館落成揭幕儀式。（王韵運提供）
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店（Brown Palace Hotel）12...
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店（Brown Palace Hotel）12日舉辦別開生面的孫中山先生文物館落成揭幕儀式，紀念中山先生逝世100周年。（王韵運提供）
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店12日舉辦別開生面的孫中山先生文物館落成揭幕...
科羅拉多首府丹佛歷史悠久的布朗宮酒店12日舉辦別開生面的孫中山先生文物館落成揭幕儀式。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）
丹佛布朗宮酒店321室孫中山文物館及其展品將對公眾永久開放。（王韵運提供）

南加大 華人 加州

上一則

又見殺豬盤 日裔長者為老伴籌醫藥費 退休金被騙光

下一則

野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

延伸閱讀

孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷

孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷
中華會館與僑界 紀念孫中山逝世百年

中華會館與僑界 紀念孫中山逝世百年
蔡英文也愛 台裔烘焙坊盈成 曼哈頓開分店

蔡英文也愛 台裔烘焙坊盈成 曼哈頓開分店
NBA／板凳神射狂寫得分紀錄 塞爾蒂克5連勝送爵士出局

NBA／板凳神射狂寫得分紀錄 塞爾蒂克5連勝送爵士出局
紐約中華公所辦孫中山逝世100周年紀念大會

紐約中華公所辦孫中山逝世100周年紀念大會
封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除

封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯