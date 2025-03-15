華人賣車 貨比三家獲最佳回報

陳先生去CarMax估價，獲得了3萬4000美元的報價單。（陳先生提供）

隨著美國二手車 市場的競爭加劇，賣車者有更多選擇，在不同平台和車行間比較報價，最大化自身利益。知名二手車交易平台CarMax因其公開透明的報價廣受青睞，提供便捷且安全交易途徑。然而，隨著越來越多的車行加入競爭，賣家有機會獲得更具吸引力報價。

賣車的第一步，可以先通過線上估價平台獲取參考價格。常見的線上估價平台有Kelley Blue Book（KBB） 、Carvana、Autonation等。這些平台會根據賣家提供的車輛基本信息，提供可靠的市場參考價格，雖然各平台的報價可能略有不同，但它們能幫助賣家對車輛有清晰的定價標準。賣家仍然可以選擇通過其他渠道，進一步比較報價，尋找更合適交易。

部分線上估價平台，會提供直接交易服務；另一些平台則是與多家車行合作，根據賣家的地理位置，將車輛信息傳遞給當地車行。南加華人 陳先生最近計畫賣掉租賃的賓士車，他在KBB上獲得報價後，短短幾天就有多家車行聯繫他，聲稱車行能提供高於KBB的報價，而KBB的報價為3萬3500美元。陳先生表示，他的車是租賃的，去年曾嘗試透過線上平台估價，但平台給出的價格不盡人意，只能選擇繼續持有車輛。由於目前租賃期快要結束，而且很少用車，行駛里程數不到2萬英里，市場價格符合心理的預期。

考量與車行的協商繁瑣而且費時，陳先生決定先去CarMax試一試。CarMax作為知名的二手車交易平台，提供快速、便捷的賣車服務。陳先生先將車開去CarMax門店，簡單告知工作人員基本信息後，Carmax在半小時內，就給出3萬4000美元的報價單。陳先生表示，CarMax的車輛檢查快速且有效，除查詢車輛識別碼（VIN）確認無事故維修報告外，車輛檢查人員還會檢查車輛的里程數、磨損情況和漆面。儘管車漆有輕微劃痕，但給出的車輛報告一切正常，並未影響報價。不過，CarMax有一個缺點，就是無法還價，由於報價未達預期，陳先生決定繼續尋找其他途徑以提高賣價。

近幾年，南加本地的華人車行發展迅速，打著能夠高出CarMax幾百到幾千元的旗號吸引顧客。為獲得更好的賣出價格，陳先生選擇向多家華人車行詢價。但由於他的車輛型號相對小眾，許多華人車行不敢收購，經過多方打聽後，陳先生最終只獲得一家華人車行高於CarMax 200美元的報價。

無奈之下，陳先生再次和多家曾聯繫過他的本地車行談價，尋求更多的議價空間，經過多次協商，最終一家KIA車行給出極具吸引力的價格，比CarMax報價高出1000美元。最終，陳先生選擇接受這筆3萬5000美元的報價，這不僅超過他租賃車輛到期後的買斷價（意即從租賃車轉為自有車），還解決他無需補差價（指賣價可能低於買斷價）即可賣車的問題。

陳先生表示，賓士車的租賃條款，是可以提早三個月還車；雖然下個月就可以還車，但條件是需要重新購買一輛車，才能享受此優惠。目前市場上購車折扣不大，相比為提前還車購入新車；賣掉租賃車再觀望後續車市變化，顯然更有吸引力，他因此選擇直接賣車。