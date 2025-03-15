我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

華人賣車 貨比三家獲最佳回報

記者金維多╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳先生去CarMax估價，獲得了3萬4000美元的報價單。（陳先生提供）
陳先生去CarMax估價，獲得了3萬4000美元的報價單。（陳先生提供）

隨著美國二手車市場的競爭加劇，賣車者有更多選擇，在不同平台和車行間比較報價，最大化自身利益。知名二手車交易平台CarMax因其公開透明的報價廣受青睞，提供便捷且安全交易途徑。然而，隨著越來越多的車行加入競爭，賣家有機會獲得更具吸引力報價。

賣車的第一步，可以先通過線上估價平台獲取參考價格。常見的線上估價平台有Kelley Blue Book（KBB） 、Carvana、Autonation等。這些平台會根據賣家提供的車輛基本信息，提供可靠的市場參考價格，雖然各平台的報價可能略有不同，但它們能幫助賣家對車輛有清晰的定價標準。賣家仍然可以選擇通過其他渠道，進一步比較報價，尋找更合適交易。

部分線上估價平台，會提供直接交易服務；另一些平台則是與多家車行合作，根據賣家的地理位置，將車輛信息傳遞給當地車行。南加華人陳先生最近計畫賣掉租賃的賓士車，他在KBB上獲得報價後，短短幾天就有多家車行聯繫他，聲稱車行能提供高於KBB的報價，而KBB的報價為3萬3500美元。陳先生表示，他的車是租賃的，去年曾嘗試透過線上平台估價，但平台給出的價格不盡人意，只能選擇繼續持有車輛。由於目前租賃期快要結束，而且很少用車，行駛里程數不到2萬英里，市場價格符合心理的預期。

考量與車行的協商繁瑣而且費時，陳先生決定先去CarMax試一試。CarMax作為知名的二手車交易平台，提供快速、便捷的賣車服務。陳先生先將車開去CarMax門店，簡單告知工作人員基本信息後，Carmax在半小時內，就給出3萬4000美元的報價單。陳先生表示，CarMax的車輛檢查快速且有效，除查詢車輛識別碼（VIN）確認無事故維修報告外，車輛檢查人員還會檢查車輛的里程數、磨損情況和漆面。儘管車漆有輕微劃痕，但給出的車輛報告一切正常，並未影響報價。不過，CarMax有一個缺點，就是無法還價，由於報價未達預期，陳先生決定繼續尋找其他途徑以提高賣價。

近幾年，南加本地的華人車行發展迅速，打著能夠高出CarMax幾百到幾千元的旗號吸引顧客。為獲得更好的賣出價格，陳先生選擇向多家華人車行詢價。但由於他的車輛型號相對小眾，許多華人車行不敢收購，經過多方打聽後，陳先生最終只獲得一家華人車行高於CarMax 200美元的報價。

無奈之下，陳先生再次和多家曾聯繫過他的本地車行談價，尋求更多的議價空間，經過多次協商，最終一家KIA車行給出極具吸引力的價格，比CarMax報價高出1000美元。最終，陳先生選擇接受這筆3萬5000美元的報價，這不僅超過他租賃車輛到期後的買斷價（意即從租賃車轉為自有車），還解決他無需補差價（指賣價可能低於買斷價）即可賣車的問題。

陳先生表示，賓士車的租賃條款，是可以提早三個月還車；雖然下個月就可以還車，但條件是需要重新購買一輛車，才能享受此優惠。目前市場上購車折扣不大，相比為提前還車購入新車；賣掉租賃車再觀望後續車市變化，顯然更有吸引力，他因此選擇直接賣車。

華人 二手車 南加

上一則

Bidbus線上拍賣平台 華人圈興起

下一則

搶進加大、州大熱門科系競爭激烈 最低甚至只取1%

延伸閱讀

特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半

特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半
紐時分析2因素：特斯拉在中國失寵

紐時分析2因素：特斯拉在中國失寵
金賽綸爆生前遭索賠7億韓元 無力償還「下跪道歉」求原諒

金賽綸爆生前遭索賠7億韓元 無力償還「下跪道歉」求原諒
D社出手了 確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係 真相曝光

D社出手了 確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係 真相曝光
憤怒客駕車衝進CarMax 8人受傷 肇事者被捕

憤怒客駕車衝進CarMax 8人受傷 肇事者被捕
驚悚…洛城憤怒顧客駕車直闖車行 8人受傷2人情況危急

驚悚…洛城憤怒顧客駕車直闖車行 8人受傷2人情況危急

熱門新聞

好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯