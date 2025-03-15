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橙縣、聖地牙哥僑校 與主流學校秀華語學習成果

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橙縣、聖地牙哥僑校春節聯歡，陳景星僑務顧問、僑務委員葉芸青、汪蔚興、維拉公園副市長吳正鵬、爾灣市議員劉令淳、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務諮詢委員呂耀勳、徐湛生，僑務顧問張欣珠、孫麗敏與參加學校合影 。（橙僑中心）
橙縣、聖地牙哥僑校春節聯歡，陳景星僑務顧問、僑務委員葉芸青、汪蔚興、維拉公園副市長吳正鵬、爾灣市議員劉令淳、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務諮詢委員呂耀勳、徐湛生，僑務顧問張欣珠、孫麗敏與參加學校合影 。（橙僑中心）

橙縣聖地牙哥地區的僑校及主流學校，3月初假橙縣華僑文教服務中心聯合舉辦新春慶祝活動，共有13所學校及3所台灣華語文學習中心（TCML）參與，吸引超過200位師生與家長共襄盛舉，為當地社區帶來了一場融合傳統與創新的文化盛宴。

橙僑中心主任蕭蓓如表示，這場新春慶典不僅是僑界、僑校與主流學校共同迎接新年的歡樂時刻，更是一場跨文化交流的盛會。透過華語學習者的精彩演出與多元文化體驗，不僅展現學生的學習成果，也讓不同族裔的社區居民深入認識中華文化，促進文化理解與交流。

活動以Arnold O. Beckman High School的舞獅表演揭開序幕，祥獅獻瑞，象徵新春的喜氣與祝福。隨後，各僑校學生輪番上陣，展現才藝：富樂頓中文學校的中國功夫與小舞獅、莘莘中文學校的二胡演奏、爾灣中文學校的古箏獨奏，各校學生則以歌唱、吉祥話朗誦與唐詩吟誦，將日常華語學習成果搬上舞台，充分展現華語文化的魅力。

富樂頓中文學校推出的金蛇納福小舞獅，演出獲得來賓讚賞有加。（橙僑中心）
富樂頓中文學校推出的金蛇納福小舞獅，演出獲得來賓讚賞有加。（橙僑中心）

此外，橙縣海外青年文化大使（FASCA）的花式扯鈴，展現中華傳統技藝之美、台灣華語文學習中心的學員也帶來華語歌曲自彈自唱，演出精彩紛呈，觀眾掌聲與歡呼聲不絕於耳，家長們紛紛舉起手機記錄珍貴的瞬間。

現場還設置了多元的民俗文化體驗攤位，由橙縣文化種子教師團隊及FASCA學員擔任文化大使，帶領學生與家長親身體驗中華文化。攤位活動包括夜市套圈圈、燈籠DIY、吉祥話拓印、生肖塗鴉等，吸引許多參與者熱情投入。此外，元宵猜燈謎與華語刮刮樂，更讓主流學校學生在遊戲中學習漢字，增進對華語的興趣，讓語言學習變得更有趣、更具互動性。

主流學校Arnold Beckman高中舞獅隊，開場演出後獲貴賓致贈開運紅包。（...
主流學校Arnold Beckman高中舞獅隊，開場演出後獲貴賓致贈開運紅包。（橙僑中心）

為推廣成人華語教育，橙僑中心、聖地牙哥北縣中文學校、聖地牙哥中華學苑及愛恩中文學校的TCML特別設置招生攤位，提供華語課程與文化活動資訊。透過現場諮詢與互動，讓更多主流學校學生與社區家長了解華語學習的機會，提升跨文化教育的影響力，促進華語學習資源的共享與拓展。

維拉公園副市長吳正鵬、爾灣市議員劉令淳，以及僑務委員汪蔚興、葉芸青，僑務諮詢委員呂耀勳、徐湛生，僑務顧問張欣珠、王孟恩、陳景星、康秋霞、陳鳳桃、孫麗敏、吳俊毅、張竹平，僑務促進委員傅錦郎、林玉惠、林玉英以及活動召集人陳景星僑務顧問等20多位僑界領袖，共同見證了節慶盛會。

橙縣 聖地牙哥 爾灣

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