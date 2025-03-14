暴風雨橫掃南加 聖蓋博谷近10城3度降下豌豆大冰雹

洛杉磯縣聖蓋博谷東部山區13日中午將近十個華人聚居城市至少三度出現豌豆大小的冰雹，大部分地區的冰雹直徑0.25英寸左右。（記者楊青／攝影）

冬季暴風雨13日凌晨和上午橫掃南加州 地區，洛杉磯縣聖蓋博 谷東部山區近十個華人聚居城市至少三度出現冰雹。國家氣象台表示，風暴和冰雹在13日下午仍可能出現，民眾出行注意安全。

洛杉磯縣聖蓋博谷東部山區13日中午將近十個華人聚居城市至少三度出現豌豆大小的冰雹，大部分地區的冰雹直徑0.25英寸左右。（記者楊青／攝影）

在Pico Rivera地區13日清晨出現罕見的龍捲風後，聖蓋博谷東區以及210公路天使森林山腳沿線多個城市13日中午左右出現多次冰雹，格蘭杜拉和聖迪瑪斯相當部分華人居民表示，11點半左右突然聽到很大的劈里啪啦的聲音，豌豆大小的冰雹大約持續兩分鐘左右；十多分鐘後，冰雹再次從天而降，來時更猛，速度更快。前後半小時內，總共下了三次冰雹。

洛杉磯縣聖蓋博谷東部山區13日中午將近十個華人聚居城市至少三度出現豌豆大小的冰雹，大部分地區的冰雹直徑0.25英寸左右。（記者楊青／攝影）

根據氣象台報告，13日中午下冰雹的城市除了格蘭杜拉和聖迪瑪斯外，還包括歐溫岱、鮑德溫公園、柯汶那、西柯汶那、核桃市、阿蘇薩和拉朋地等城市和地區，當時的風速每小時55英里，大部分地區的冰雹直徑0.25英寸左右，而且連續多場，在南加 州冬季相當罕見。氣象台表示，由於氣流極其不穩定，13下午還可能出現多變的天候，包括突如其來的風暴、冰雹、艷陽和小型龍捲風的交替出現，民眾出門和駕駛都需小心。

根據氣象預報，本次冬季暴風雨將持續至14日下午，尤其是火毀地區，出現泥石流風險繼續加大。伊頓野火地區12日發布的疏散命令和山洪警告至13日傍晚6時仍然有效。