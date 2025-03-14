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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

市長貝斯因野火應對不力面臨罷免 需徵集33萬簽名才能投票

洛杉磯訊
貝斯因寶馬山野火應對不當，面臨罷免危機。（ABC7電視台）
貝斯因寶馬山野火應對不當，面臨罷免危機。（ABC7電視台）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）因寶馬山（Baldwin Hills）野火應對不當，且未保存關鍵通訊紀錄，正面臨罷免危機。自1月7日寶馬山野火爆發以來，貝斯市府的危機處理方式廣受批評。根據柏克萊加大(UC Berkeley）與洛杉磯時報（LA Times）聯合民調，40%受訪者認為貝斯的表現「差或非常差」，僅19%給予「優秀或良好」評價。多位當地居民反映，貝斯在火災初期仍身處非洲，導致救災行動延誤。

根據ABC 7電視台報導，貝斯與幕僚有關火災的簡訊已遭刪除，目前已提出公開資訊請求，調查她在非洲出訪期間及返美後的所有通訊紀錄。貝斯說，她的手機設有30天自動刪除功能，但強調目前已關閉此功能，並嘗試恢復相關紀錄。市府律師邁克爾（David Michael）辯稱，簡訊不適用於公共紀錄保存法規，此說法進一步引發透明度爭議。

消防資源分配，亦成為批評焦點。前洛市消防局長Kristin Crowley、消防員工會及市審計長Kenneth Mejia共同指出，2024至2025財年消防預算減少1700萬美元。貝斯陣營反駁，消防局因新合約，實際獲得額外5000萬美元經費。

此次罷免行動由小甘迺迪（Robert F. Kennedy）前競選搭檔Nicole Shanahan主導，必須在四個月內徵集33萬個有效簽名，才能進入投票階段。貝斯11日在KNX新聞電台節目中說，「我永遠不會放棄洛杉磯市，這是我出生和成長的地方」。她並確認將競選2026年連任，「我知道這是項艱難工作，但我已準備就緒」。

貝斯2022年當選洛杉磯首位女性市長及第二位非裔市長。與此同時，她的前選戰對手、億萬富翁卡魯索（Rick Caruso）近期推出「堅定洛杉磯」（Standing With LA）私營部門復甦計畫，引發外界揣測他可能再度競選市長職位。目前，卡魯索尚未對此傳聞做出回應。

洛杉磯 罷免 柏克萊加大

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