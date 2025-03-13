亞市豪宅區命案 入室搶劫還是仇殺？槍手動機可疑

洛杉磯縣亞凱迪亞市11日發生入室槍擊命案，華裔男主人身亡，做案動機尚在調查中，尚不確認是入室搶劫殺人或是目的性仇殺。（記者邵敏／攝影）

一起震驚南加華人 圈的槍擊 命案，11日晚在洛杉磯縣亞凱迪亞市發生，華裔男主人遭槍擊身亡。此案究竟是入室搶劫殺人，還是有目的性的仇殺？警方尚在調查中，截至發稿前，槍手仍在逃。

11日晚亞凱迪亞市發生槍擊案，華裔男主人不幸身亡。（記者邵敏／攝影）

案發現場位於亞市Woodland Lane 50號街區，周圍豪宅林立，庭院深深。根據市議員鄭博仁提供的消息，初步報告顯示，這起槍擊事件發生在居民住宅的後院。

警方稱，案發時，嫌犯強行挾持華人母親和一名13歲的兒子進入屋內，之後槍案發生，男主人中槍身亡。調查員在屋內發現幾把槍，尚不清楚屬於屋主還是嫌犯。警方表示，受害者可能是為保護自己而擁有槍枝。

兇手在逃，作案動機也尚在調查中。父親中槍身亡，母子倆平安，案件疑點重重，究竟是入室搶劫轉為行凶殺人，還是熟人作案、有計畫的仇殺？亞市市長高卿指出，截至目前，洛縣警局仍在進行調查，目前還沒有可以公布的新資訊。執法部門正在努力逮捕槍擊案的嫌疑犯，致力於維護城市的公共安全。

鄭博仁對這起案件發表評論，悲劇提醒人們要關注加州 最新的AB 1333提案。他表示，如果該提案通過，無法想像會帶來什麼樣的後果，「房主將無法保護自己免受犯罪分子侵害」。

加州眾議員Rick Chavez Zbur上月發起AB 1333提案，擬修訂加州刑法中有關自衛權利的法條。新提案強調，即使為保護自己、住所或財產，非必要的殺人也不正當。該提案引起強烈反響，華人普遍擔憂，如果這項提案通過，正當防衛權利受限制，守法居民在面臨罪犯入室時，將無法全力抵抗、保護自己和家人的安全，讓罪犯更加為所欲為。

鄭博仁指出，雖然目前尚不清楚11日槍擊案的更多細節，屋內到底發生什麼，「但我們知道居民永遠不應該害怕保護自己的家園」。他認為，加州各地犯罪率上升有原因，因為法律變得越來越有利犯罪者， 「居民必須告訴沙加緬度（Sacramento）的民選官員，加州人反對AB 1333」。

市議員王愛琳對槍案受害者深表哀悼，並為受害者家屬祈禱平安。她表示，此案是完全不必發生的悲劇，案件目前已由洛杉磯縣警局凶殺科接手，希望知情人士能夠聯繫警方配合調查。王愛琳同時呼籲，社區居民積極加強安全防範意識，出門前務必關好門窗，回家時觀察大門附近是否有異常，如果發現任何異常情況，都應及時聯繫警局。