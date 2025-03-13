華埠酒舖白天被零元購 居民憂

一名西裔男子光天化日下在華埠一家酒舖進行「零元購」，儘管店員試圖阻止，但最終因體力不足，讓竊賊逃掉。（受訪者提供）

洛杉磯華埠 近日接連發生案件，其治安問題引部分居民擔憂。3月9日，一名西裔男光天化日下在華埠一家酒舖進行「零元購」，儘管店員試圖追捕和阻止，但最終因體力不足，讓竊賊逃掉。

華埠國泰大廈住戶黃立威目擊這一案件。他表示，這是他第一次見到「零元購」，感到十分震驚。他描述，案發在9日上午10時左右，竊賊在BROAD Way的酒舖內偷取物品後迅速逃走，隨後有一名女性店員追上去，兩人在街上糾纏在一起。黃立威立即掏出手機試圖拍攝，並發出呼喊，但因店員力量不足，最終未能阻止賊人逃脫。

黃立威指出，他事後向酒舖的女店員了解詳情，店員對他的關心表示感謝，但因怕惹麻煩，店員不願接受採訪，同時覺得損失較小也沒有報警必要。黃立威表示，儘管此事影響不大，但在華埠生活多年的他，感覺治安越來越差，夜晚騎單車的保安隊也越來越少，讓部分居民感到不安。

此外，華埠在2月19日凌晨接連發生兩起大火，兩個相隔一個路口的華人商家遭焚燒，損失慘重。根據附近商家的監控紀錄，這兩場大火均由同一名男子所為，疑似故意縱火。當地業主表示，華埠在晚上經常出現遊民 ，商家大多在晚7時就打烊，這使得華埠變得冷清且缺乏安全感。