中華會館與僑界 紀念孫中山逝世百年

僑聯總會駐美西南辦事處為紀念孫中山逝世百周年，特別推出「經典保藏墨寶及珍貴絲綢」畫展。（本報記者/攝影）

為紀念中華民國 國父孫中山先生逝世100周年，羅省中華會館與南加州眾僑團12日在中華會館舉行紀念儀式。會館內座無虛席，各界代表齊聚。發言環節結束後，與會者前往華埠中山廣場，向孫中山先生銅像獻花，表達對國父的深切緬懷與崇高敬意。

羅省中華會館主席聶澤英表示，孫中山先生的三民主義與博愛精神深植人心，影響深遠。此次紀念活動讓僑界重溫國父革命理想，並促進華人 團結。百年前，孫中山曾多次到訪洛杉磯 ，號召僑界支持革命，當時旅美華人不僅慷慨解囊，甚至有家庭送子女回國參與革命，為辛亥革命的成功貢獻心力。聶澤英說，「今日，羅省中華會館與僑界共同紀念孫中山，亦是對這段歷史的傳承」。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，百年前的今天，孫中山先生在中國辭世，而百年後，華人社團仍聚首紀念這位偉人，意義深遠。中華民國雖歷風雨，仍堅守民主自由理念，並持續推動公平正義與社會發展。紀欽耀特別提到，美國華僑在辛亥革命時期發揮關鍵作用，如今，旅美華人依然承擔推廣中華文化、維護民主價值的重要責任。他呼籲華僑華人延續國父精神，團結一致，共同推動華人社會的進步與發展。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪指出，孫中山先生的思想不僅影響華人世界，也與全球民主潮流相契合。他回顧孫中山先生與洛杉磯僑界淵源，強調此次紀念活動不僅是對國父的緬懷，更希望藉此傳承其理念，鼓勵華裔青年積極參與社會，成為推動華人社會進步的力量。

此外，到場致詞的嘉賓還包括中華會館資深顧問馬樹榮、中華會館元老馬培道、南郎大專校友會會長曾翔瑜、加台聯會長儲錦琪、越柬寮代表羅明、韓華代表遲景林、僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華等。

發言結束後，眾人前往華埠中山廣場，高唱美國、中華民國國歌，在紀欽耀引領下，各僑團依次向孫中山銅像獻花致意。獻花之時，原本烏雲密布的天空突然放晴，讓在場人士備感莊嚴與感動。