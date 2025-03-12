查獲50磅、價值5500萬元芬太尼 可奪全洛縣人命

南加州多個執法部門聯合宣布，近日查獲價值約5500萬美元芬太尼。（KTLA電視台）

KTLA電視台報導，南加州 多個執法部門聯合宣布，近日破獲一起重大毒品販運案件，查獲價值約5500萬美元芬太尼，三名嫌犯被控多項重罪面臨數十年監禁。

據洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）辦公室消息，三名嫌犯被控持有超過50磅芬太尼，企圖販售。當局還指出，查獲的含芬太尼成分物質總重量超過20公斤。

此次突擊行動是加州司法廳芬太尼執法計畫與唐尼市（Downey）警方聯合調查的結果，執法人員1月22日在唐尼市一處公寓內發現這批毒品。聯邦司法部（DOJ）補充表示，除芬太尼外，還查獲5公斤海洛因、10磅冰毒、1公斤可卡因、毒品包裝材料，以及兩個槍枝消音器。

官員指出，此次查獲的50磅芬太尼，超過2024年美加邊境 查獲的芬太尼總量43磅。僅1公斤芬太尼就足以奪去50萬人性命，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，此次繳獲的芬太尼相當於1400萬劑致命劑量。

霍克曼在記者會上強調，僅此次查獲的毒品就足以奪去洛杉磯縣所有居民的生命。如果按克出售，所查獲芬太尼在黑市上的總價值約在45萬3000美元至136萬美元之間。

地檢署辦公室確認，三名嫌犯分別為：Carlos Manuel Mariscal，39歲，來自漢庭頓公園（Huntington Park），被控兩項意圖販售管制物質的罪名、一項持有消音器的罪名，以及一項因先前定罪而非法持有彈藥的罪名。目前他的保釋金定為6萬美元，若罪名成立，將面臨最高31年8個月監禁；Priscilla Gomez，44歲，來自托倫斯（Torrance），被控兩項意圖販售管制物質的罪名，以及一項販售、運輸或意圖販售管制物質的罪名。目前她的保釋金為3萬5000美元，若罪名成立，將面臨最高28年監禁；Priscilla Gomez的哥哥Gustavo Omar Gomez，48歲，來自漢庭頓公園，被控兩項意圖販售管制物質的罪名，保釋金為1萬美元，若罪名成立，將面臨最高24年監禁。